€ 5.0949
|
$ 4.3602
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.3602
 
DCNews Stiri Iran impune rute alternative pentru navele din Strâmtoarea Ormuz din cauza riscului de „mine”
Data publicării: 08:55 09 Apr 2026

Iran impune rute alternative pentru navele din Strâmtoarea Ormuz din cauza riscului de „mine”
Autor: Andrei Itu

nava nave stramtoarea ormuz iran razboi Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Marina Gărzilor Revoluționare Iraniene a anunțat joi că navele care tranzitează strâmtoarea Ormuz sunt obligate să folosească două rute alternative, aflate mai aproape de țărmul iranian, motivând această schimbare prin posibila prezență a unor „mine” pe traseul obișnuit aflat în larg.

Iranul anunţă două rute maritime alternative, invocând posibile "mine"

"Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice (...), până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în strâmtoarea Ormuz", au indicat media iraniene, citând un comunicat militar însoţit de o hartă maritimă care arată itinerariile la sud şi la nord de insula Larak, notează AFP

Pentru a intra în Golf dinspre Marea Arabiei, navele trebuie să treacă printre coasta iraniană şi Larak, zonă supranumită "taxa de tranzit a Teheranului" de către publicaţia maritimă de referinţă Lloyd's List. Ruta de ieşire din Golf trece la sud de această insulă, evitând ruta obişnuită mai aproape de coasta Omanului.

Traversările recente par să fi utilizat această rută alternativă prin apele teritoriale iraniene.

Armistițiu SUA - Iran

Statele Unite ale Americii şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu în cursul nopţii de marţi spre miercuri care include redeschiderea strâmtorii Ormuz, vitală pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, practic blocată de la începutul războiului pe 28 februarie şi sub controlul armatei iraniene.

Între 1 martie şi 7 aprilie, au fost înregistrate 307 tranzitări de nave ce transportau materii prime, potrivit datelor Kpler, proprietarul site-ului MarineTraffic. Acest lucru reprezintă o scădere de aproximativ 95% faţă de perioada de pace.

În mod normal, aproximativ 20% din ţiţeiul şi gazele naturale lichefiate (GNL) din lume tranzitează acest punct strategic care leagă Golful de principalele rute maritime internaţionale, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stramtoare ormuz
iran
nave
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close