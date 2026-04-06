Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, la cel mai ridicat nivel de la începutul războiului

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a atins zilele trecute cel mai ridicat nivel de la începutul războiului, pe măsură ce tot mai multe ţări au încheiat acorduri de liberă trecere cu Iranul, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

În weekend, prin această strâmtoare au trecut 21 de nave, după ce tot mai multe guverne care depind de importurile de energie au negociat ieşirea navelor, a mărfurilor şi a echipajelor din Golful Persic, ceea ce consolidează controlul autorităţilor de la Teheran asupra acestei căi navigabile.

Este vorba de cel mai mare număr de nave care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz timp de două zile, de la începutul lunii martie, când traficul se reducea după izbucnirea războiului din Iran.

State care au primit „undă verde” din partea Iranului

Navele iraniene continuă să domine traficul prin Strâmtoarea Ormuz, dar duminică, un petrolier care transporta ţiţei irakian a traversat strâmtoarea, după ce Iranul a anunţat că va acorda o scutire Irakului. India, care a negociat ieşirea unor nave şi chiar a preluat gaz petrolier lichefiat iranian pentru prima dată în ultimii ani, a reuşit la rândul său să treacă opt dintre navele sale încărcate cu gaze lichefiate prin strâmtoare.

Chiar dacă numărul navelor care trece prin Strâmtoarea Ormuz este în continuare la un nivel mult sub ceea ce era înainte de război, când aproximativ 135 de nave treceau în mod regulat în fiecare zi, tot mai multe ţări îşi asigură tranzitul. Săptămâna trecută, două nave container care au legătură cu China au făcut traversarea cu prilejul celei de a doua încercări. Două nave legate de Japonia au trecut şi ele.

„Iranul răspunde solicitărilor partenerilor săi, consolidându-şi în acelaşi timp controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Trecerea este încă la mila Iranului, iar situaţia s-ar putea schimba oricând dacă conflictul escaladează", a declarat Muyu Xu, analist la Kpler Ltd din Singapore.

De asemenea, Iranul face progrese cu o lege care reglementează controlul asupra strâmtorii şi taxele de trecere, o mişcare care formalizează un sistem de plată idiosincratic, existent de săptămâni întregi, potrivit armatorilor.

În timp ce Teheranul negociază cu ţările prietene, termenii acestor acorduri rămân opaci. Acest lucru este valabil chiar şi atunci când acordurile sunt recunoscute public, aşa cum s-a întâmplat în cazul acordului cu Irakul. Acest lucru este cu atât mai adevărat în cazurile în care nu este clar ce contrapărţi au asigurat trecerea în siguranţă, cum ar fi în cazul navelor care au legătură cu Franţa şi Japonia.

Prin Strâmtoarea Ormuz au mai trecut şi nave care au legături cu China, Turcia, Grecia şi Thailanda.

Până în prezent, majoritatea navelor care au primit undă verde pentru a trece prin Strâmtoarea Ormuz au urmat ceea ce pare a fi o rută indicată de Teheran, apropiindu-se de coasta Iranului. Cu toate acestea, mai multe au început să urmeze o rută de-a lungul coastei opuse. Omanul, care împarte cu Iranul apele strâmtorii, a confirmat duminică că a purtat discuţii pentru a fluidiza fluxul navelor.

