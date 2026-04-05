Guvernul de tranziție de la Teheran a anunțat includerea Irakului pe lista oficială a națiunilor scutite de blocada maritimă din Strâmtoarea Ormuz, relatează publicația Merkur.

Lista celor 9 țări cărora Iranul le permite traversarea Strâmtorii Ormuz

Irak: Cea mai recentă adăugare (4 aprilie). Datorită proximității geografice și a legăturilor politice strânse cu noile structuri de putere de la Teheran, transportul maritim irakian este considerat „prioritar și prieten” și îi este garantată securitatea totală în apele iraniene.

China: Privită ca principalul partener strategic, China beneficiază de un „coridor verde”. Navele chineze trec prin strâmtoare sub o coordonare diplomatică strictă. Beijingul joacă rolul de mediator informal și principal cumpărător de energie, care ignoră sancțiunile occidentale.

Rusia: Moscova are permisiunea oficială de a folosi strâmtoarea pentru orice tip de transport comercial, sprijinul logistic oferit Iranului în timpul conflictului fiind decisiv în această decizie.

India: În ciuda presiunilor din partea SUA, India și-a menținut o poziție de neutralitate strictă. Prin contact diplomatic direct, petrolierele indiene (în special cele de GPL și țiței) au primit autorizații explicite pentru a asigura necesarul energetic al peninsulei.

Pakistan: Menționat frecvent în comunicatele Gardienilor Revoluției ca stat frate, Pakistanul are garantată trecerea în siguranță, primele sale petroliere fiind observate ieșind din strâmtoare încă de la mijlocul lunii martie sub escortă discretă.

Malaezia: Recunoscută pentru refuzul de a se alătura coalițiilor conduse de SUA, Malaezia a obținut nu doar permisiunea de tranzit, ci și scutiri de la taxele de tranzit, ca urmare a acordurilor bilaterale semnate recent la Kuala Lumpur.

Thailanda: După o perioadă de incertitudine și mici incidente navale, autoritățile thailandeze au reușit să stabilizeze un protocol de comunicare cu Teheranul și a obținut „undă verde” pentru transporturile de mărfuri generale.

Sri Lanka: Relația sa se bazează pe cooperare umanitară. Iranul a mulțumit public statului Sri Lanka pentru sprijinul logistic și poziția moderată adoptată în cadrul forurilor internaționale, oferind în schimb protecție convoaielor sale maritime.

Bangladesh: Considerat un stat prieten care a acceptat regimul de pasaje coordonate, Bangladesh încheie această listă și beneficiază de un tranzit limitat, dar sigur, pentru bunurile esențiale.