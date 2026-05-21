Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Sondaj INSCOP. Procente din culisele partidelor. Cine vrea, de fapt, alegeri anticipate și formula de guvern ”câștigătoare”
Data publicării: 21 Mai 2026

Sondaj INSCOP. Procente din culisele partidelor. Cine vrea, de fapt, alegeri anticipate și formula de guvern ”câștigătoare”
Autor: Roxana Neagu

george-simion_26455900 Foto: Agerpres
Ultimul sondaj INSCOP vine cu informații relevante din scena politică, în contextul crizei guvernamentale.

Ultimul sondaj INSCOP vine cu clarificări importante pentru și despre clasa politică. 50,7% susțin formarea unui nou Guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament, 41,3% optează pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate. 

62% din votanții AUR susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate. De asemenea, se remarcă votanții USR, cu un procent de 39% din aceștia care susțin alegerile anticipate în detrimentul unui nou Guvern format în jurul partidelor reprezentate în Parlament. Numai 25% din votanții PNL și 26% din votanții PSD aleg varianta anticipatelor. 

De asemenea, un procent de 65,6% susțin să continue actuala direcție pro-europeană/pro-occidentală și 26,2% să nu continue. 42% din votanții AUR susțin să nu mai continue actuala direcție pro-europeană / pro-occidentală. 

