ASE deschide Admiterea 2026: aproape 8.000 de locuri pentru viitorii specialiști ai economiei moderne

Academia de Studii Economice din București a deschis Admiterea 2026 și pune la dispoziția candidaților aproape 8.000 de locuri la programele de licență, într-o ofertă academică ce acoperă toate marile domenii ale economiei și societății contemporane: business, finanțe, informatică economică, marketing, administrație publică, drept, management, relații internaționale, turism, comunicare în afaceri sau economie agroalimentară și a mediului.

Cu o tradiție academică de peste 110 ani și o comunitate de aproximativ 25.000 de studenți, ASE continuă să fie cea mai importantă universitate din România și din Europa de Sud-Est în domeniul economic, al afacerilor și administrației publice.

O universitate conectată la economia reală

Cele 12 facultăți ale ASE oferă programe adaptate noilor cerințe ale pieței muncii, de la digitalizarea economiei și analiza datelor până la antreprenoriat, diplomație economică, sustenabilitate, administrație publică sau dreptul afacerilor.

Oferta educațională include programe în limba română, dar și în engleză, franceză și germană, iar studenții pot opta pentru forme de învățământ cu frecvență, la distanță sau cu frecvență redusă, în funcție de traseul profesional urmărit.

„Admis la ASE” – întâlnirea viitorilor candidați cu universitatea

Luni, 25 mai, începând cu ora 11:00, în clădirea „Mihai Eminescu” din Bd. Dacia nr. 41, ASE organizează evenimentul „Admis la ASE”, dedicat liceenilor interesați să descopere direct universitatea și viața de campus.

Participanții vor putea interacționa cu profesori și studenți, vor vizita spațiile de studiu și vor afla informații despre admitere, oportunități internaționale, organizații studențești și experiența academică din centrul Bucureștiului.

Burse consistente și mobilități internaționale

ASE derulează peste 400 de acorduri Erasmus+ cu universități de prestigiu din întreaga lume, oferind studenților posibilitatea de a studia în străinătate pentru unul sau două semestre.

Universitatea oferă, de asemenea, una dintre cele mai consistente scheme de burse din sistemul universitar românesc, cu valori între 950 și 1.500 de lei lunar.

Pentru studenții din afara Capitalei, ASE pune la dispoziție locuri de cazare în cămine amplasate central, în apropierea campusului universitar din Piața Romană.

Absolvenți căutați pe piața muncii

Potrivit datelor instituționale, 86% dintre absolvenții ASE își găsesc un loc de muncă în domeniul studiat în primele șase luni după absolvire.

„Academia de Studii Economice din București oferă programe conectate la dinamica actuală a economiei și la cerințele pieței muncii. Parteneriatele internaționale și colaborările solide cu mediul economico-social creează oportunități importante pentru dezvoltarea profesională a studenților noștri”, a declarat Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Pentru Admiterea 2026, ASE pune la dispoziția candidaților multiple canale de informare și consiliere, de la platforma oficială de admitere, comunicarea prin e-mail, chatbot, până la rețelele sociale și grupurile dedicate viitorilor studenți. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa admitere@ase.ro și prin canalele digitale ale universității.