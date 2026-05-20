DCNews Stiri Cine va conduce Hidroelectrica? În ciuda rezultatelor bune, Bolojan are un favorit. Chirieac: Dacă reușește schimbarea, poate să bată și democrația
Data publicării: 20 Mai 2026

Cine va conduce Hidroelectrica? În ciuda rezultatelor bune, Bolojan are un favorit. Chirieac: Dacă reușește schimbarea, poate să bată și democrația
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu premierul Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Premierul interimar Ilie Bolojan ar dori o nouă conducere la Hidroelectrica și ar avea deja un favorit pentru funcție, susțin sursele politice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Un nume controversat, cu un parcurs profesional puternic discutat în spațiul public, este vehiculat pentru conducerea Hidroelectrica, în contextul finalizării procesului de selecție a noii echipe manageriale, programat să se încheie pe 31 mai. Potrivit surselor România TV, premierul interimar Ilie Bolojan ar susține numirea lui Dan Plaveti la șefia companiei strategice din energie, într-o mutare care a stârnit deja reacții în mediul politic și economic.

Plaveti a avut activitatea sa anterioară în zona auto, unde ar fi lucrat ca dealer de mașini second-hand în jurul anilor 2008–2009, conform informațiilor România TV care i-au analizat CV-ul. Ulterior, acesta a absolvit o facultate cu specializare în ingineria aeronavelor, însă parcursul său profesional nu a fost unul direct legat de sectorul energetic, fiind asociat de-a lungul timpului cu diverse funcții în administrația publică, obținute cu sprijin politic din zona liberală. De asemenea, numele său este legat de măsuri dure de restructurare, inclusiv disponibilizări semnificative la Complexul Energetic Oltenia, acțiuni care i-au consolidat profilul de manager orientat spre reorganizare, dar care au generat și controverse. În perioada sa, sute de angajați și-au pierdut locurile de muncă.

În paralel, surse politice susțin că Dan Plaveti ar fi susținut pentru această poziție strategică de către premierul interimar Ilie Bolojan, care ar urmări implementarea unor obiective în sectorul energetic, inclusiv dezvoltarea capacităților de stocare a energiei la nivel de baterii, estimate la aproximativ 1.500 MW. Această direcție ar fi fost inclusă în planul managerial propus, în timp ce alți candidați nu ar fi susținut explicit o astfel de țintă în strategiile lor de conducere. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul al România TV.

"Ce e ciudat e că Hidroelectrica a avut rezultate foarte bune. De ce să schimbi lucrurile care funcționează?"

„În afară de câțiva fani ai domnului Bolojan, crede cineva că vine reforma cu oameni noi? În general, sunt persoane care nu au plătit un salariu în viața lor. Majoritatea sunt bine intenționați, nu am dubii, dar nu au habar de sistemul economic. E un fel de „te ridici tu ca să mă așez eu”. Ce e ciudat e că Hidroelectrica a avut rezultate foarte bune. Actuala conducere chiar a făcut o treabă bună, a avut super rezultate. Cred că ar fi avut rezultate și mai bune dacă Bolojan nu le lua toate dividendele, cum s-a întâmplat în mai multe companii de stat profitabile, și dacă nu erau împiedicați să finalizeze hidrocentralele de la anumite ONG-uri de mediu. De ce să schimbi lucrurile care funcționează în momentul acesta? Fiindcă domnul Bolojan, pentru actualul partid pe care îl conduce sau pentru viitorul partid pe care îl va avea, are nevoie de sponsorizări, are nevoie de bani. Va primi mulți bani, sunt convins, atât din afară, cât și de pe aici, de la anumite ONG-uri, pentru că nu putem și nu e just să le incriminăm pe toate; sunt absolut necesare într-o societate democratică. Totuși, vrea să aibă de-a face și cu mari companii de stat, de unde pot veni sponsorizările. Dacă reușește, bravo lui! Înseamnă că domnul Bolojan e atât de bun încât poate să bată și democrația, și statul de drept și tot! Să vedem dacă reușește”, a comentat Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
Comentarii (1)

Petru   •   20 Mai 2026   •   15:47

Cand a luat dividendele de la Hidroelectrica Bolojan? Pe 2025 se platesc abia pe 25.06.2026
Are profit mare in trim. I 2026. A plouta mult.
Anul trecut a scazut profitul!!!!
Baterii de ce sa nu faca. La pranz curentul este ieftin si scump seara.
Este in derulare procesului de selecție a noii echipe manageriale, programat să se încheie pe 31 mai
Nu il schimba ca vrea el.Si depinde cine castiga selectia.

