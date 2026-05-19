Fiul unui celebru creator de modă, suspectat că și-a omorât tatăl

Poliţia din regiunea spaniolă Catalonia l-a reţinut marţi pe fiul fondatorului grupului de modă Mango, Isak Andic, în cadrul unei anchete privind moartea tatălui său, a declarat poliţia regională catalană, Mossos d'Esquadra, informează agenţiile Reuters şi AFP. Isak Andic a decedat după ce a căzut de pe o stâncă, în apropiere de Barcelona, în decembrie 2024.

Un purtător de cuvânt al familiei a declarat că Jonathan Andic era interogat de anchetatori, însă nu a oferit alte detalii.

Familia îl consideră nevinovat pe Jonathan Andic

Familia şi-a exprimat anul trecut convingerea privind nevinovăţia lui Jonathan Andic, după ce mai multe media locale au relatat că acesta era anchetat oficial pentru o posibilă omucidere.

Isak Andic a murit după ce a căzut de la o înălţime de peste 100 de metri, de pe o stâncă, în timpul unei drumeţii în care se afla împreună cu membrii familiei sale, în zona peşterilor Montserrat de lângă Barcelona.

Jonathan Andic, care şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, era singur cu tatăl său, în vârstă de 71 de ani, când acesta a suferit o cădere mortală, la 14 decembrie 2024.

Ancheta asupra morţii fondatorului companiei Mango, considerată iniţial accidentală, a fost clasată în primă fază, înainte de a fi redeschisă pentru posibilă omucidere, notează AFP, conform Agerpres.

