Fiul unui celebru creator de modă, suspectat că și-a omorât tatăl

Poliția din Catalonia l-a reținut pe fiul unui celebru creator de modă, în cadrul anchetei redeschise privind moartea omului de afaceri, decedat în decembrie 2024.
Poliţia din regiunea spaniolă Catalonia l-a reţinut marţi pe fiul fondatorului grupului de modă Mango, Isak Andic, în cadrul unei anchete privind moartea tatălui său, a declarat poliţia regională catalană, Mossos d'Esquadra, informează agenţiile Reuters şi AFP. Isak Andic a decedat după ce a căzut de pe o stâncă, în apropiere de Barcelona, în decembrie 2024.
Un purtător de cuvânt al familiei a declarat că Jonathan Andic era interogat de anchetatori, însă nu a oferit alte detalii.
Familia şi-a exprimat anul trecut convingerea privind nevinovăţia lui Jonathan Andic, după ce mai multe media locale au relatat că acesta era anchetat oficial pentru o posibilă omucidere.
Isak Andic a murit după ce a căzut de la o înălţime de peste 100 de metri, de pe o stâncă, în timpul unei drumeţii în care se afla împreună cu membrii familiei sale, în zona peşterilor Montserrat de lângă Barcelona.
Jonathan Andic, care şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, era singur cu tatăl său, în vârstă de 71 de ani, când acesta a suferit o cădere mortală, la 14 decembrie 2024.
Ancheta asupra morţii fondatorului companiei Mango, considerată iniţial accidentală, a fost clasată în primă fază, înainte de a fi redeschisă pentru posibilă omucidere, notează AFP, conform Agerpres.
de Anca Murgoci