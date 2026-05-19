€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri Fiul unui celebru creator de modă, suspectat că și-a omorât tatăl
Data publicării: 19 Mai 2026

Fiul unui celebru creator de modă, suspectat că și-a omorât tatăl
Autor: Tiberiu Vasile

cadavru, om mort Bărbatul decedat. Foto cu rol ilustrativ: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Poliția din Catalonia l-a reținut pe fiul unui celebru creator de modă, în cadrul anchetei redeschise privind moartea omului de afaceri, decedat în decembrie 2024.

Poliţia din regiunea spaniolă Catalonia l-a reţinut marţi pe fiul fondatorului grupului de modă Mango, Isak Andic, în cadrul unei anchete privind moartea tatălui său, a declarat poliţia regională catalană, Mossos d'Esquadra, informează agenţiile Reuters şi AFP. Isak Andic a decedat după ce a căzut de pe o stâncă, în apropiere de Barcelona, în decembrie 2024.

Un purtător de cuvânt al familiei a declarat că Jonathan Andic era interogat de anchetatori, însă nu a oferit alte detalii.

Familia îl consideră nevinovat pe Jonathan Andic

Familia şi-a exprimat anul trecut convingerea privind nevinovăţia lui Jonathan Andic, după ce mai multe media locale au relatat că acesta era anchetat oficial pentru o posibilă omucidere.

Isak Andic a murit după ce a căzut de la o înălţime de peste 100 de metri, de pe o stâncă, în timpul unei drumeţii în care se afla împreună cu membrii familiei sale, în zona peşterilor Montserrat de lângă Barcelona.

Jonathan Andic, care şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, era singur cu tatăl său, în vârstă de 71 de ani, când acesta a suferit o cădere mortală, la 14 decembrie 2024.

Ancheta asupra morţii fondatorului companiei Mango, considerată iniţial accidentală, a fost clasată în primă fază, înainte de a fi redeschisă pentru posibilă omucidere, notează AFP, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: A murit designerul italian Valentino, icon al modei internaționale
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
catalonia
moda
barbat mort
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
Publicat acum 9 minute
Caz șocant Capitală: Un antrenor de box a violat 3 ani la rând o elevă
Publicat acum 16 minute
Un oraș își plătește locuitorii să renunțe la mașini. Cât primesc cetățenii pentru un an fără autoturism
Publicat acum 33 minute
Firma unde lucrează Cristian Băcanu, consilierul Oanei Gheorghiu, 19.000 de euro pentru consultanță pe SAFE. PSD acuză breșă de securitate în Guvern: Ilie Bolojan să răspundă
Publicat acum 47 minute
Chindia Târgoviște - Farul Constanța și FC Hermannstadt - FC Voluntari, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superligă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 6 ore si 14 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Băiatul de 5 ani găsit după două zile în pădure a fost externat. Ce dorință a avut la ieșirea din spital. Părinții, mărturii emoționante
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close