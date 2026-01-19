A murit designerul italian Valentino, icon al modei internaționale

Celebrul creator de modă italian Valentino Garavino, cunoscut în special după prenume, a încetat din viaţă la vârsta de 93 de ani, a anunţat luni fundaţia sa, citată de agenţiile ANSA şi Reuters.

Decesul creatorului de modă Valentino vine la trei luni după cel al prietenului şi totodată rivalului său, designerul Giorgio Armani, la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani.

Valentino „a trecut în nefiinţă paşnic, în reşedinţa sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiaţi”, a anunţat într-un comunicat Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Italianul Valentino Garavino, pilon al modei internaționale

Emblemă a dolce vita din anii '60, creatorul de modă Valentino Garavani a inventat haute couture-ul roman, ale cărui linii senzuale şi atemporale au captivat cele mai frumoase femei din lume timp de aproape o jumătate de secol.

De la Elizabeth Taylor la Ava Gardner, Lana Turner şi Audrey Hepburn, până la Sharon Stone, Julia Roberts şi Gwyneth Paltrow, Valentino şi-a făcut un nume îmbrăcând şi cultivând relaţii cu întreaga elită hollywoodiană.

Pe agenda sa figura crema înaltei societăţi: soţia patronului Fiat, Marella Agnelli, Lady Diana, Farah Diba, care a fugit din Iran îmbrăcată în una dintre hainele sale, Nancy Reagan şi, bineînţeles, Jackie Kennedy, care i-a asigurat faima planetară.

Valentino obişnuia să călătorească împreună cu cei cinci câini ai săi din rasa Pug, la bordul unui avion privat, făcând naveta între palatul său din Roma, un apartament din New York, un castel de lângă Paris, o cabană din Gstaad, Elveţia, şi un iaht de 50 de metri.

Numit Valentino în semn omagiu adus vedetei filmului mut, creatorul de modă, cu tenul său veşnic bronzat şi părul perfect aranjat, s-a născut la 11 mai 1932, în Voghera, la sud de Milano, într-o familie din clasa de mijloc.

Pasionat, de mic, de modă

Încă de la o vârstă fragedă, a cerut pantofi făcuţi la comandă şi a dezvoltat o pasiune pentru modă. „Am boala asta de când eram mic, îmi plac numai lucrurile frumoase. Nu-mi place să văd bărbaţi fără cravată, în pulover, femei cu machiaj strident şi pantaloni fără formă. Este un semn de proastă creştere şi o lipsă de respect faţă de propria persoană”, a declarat el într-un interviu pentru revista Elle.

Tatăl său, proprietarul unei companii de cabluri electrice, l-a lăsat să plece la 17 ani la Ecole des Beaux-Arts din Paris şi la Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Stilul vremii, recent reinterpretat de Dior, avea să marcheze estetica viitoare a lui Valentino: femeia, cu talie mică şi tocuri cui, devine fetişizată.

În 1952, el s-a alăturat casei de modă Jean Desses, care îmbrăca clienţi bogaţi şi membri ai familiei regale, înainte de a se muta la Guy Laroche, în 1957. "Când a decis să se întoarcă la Roma, i-am spus că e nebun că părăseşte Mecca modei. Prin comparaţie, Roma nu însemna nimic, era provincia!", şi-a amintit creatoarea de modă Jacqueline de Ribes, citată de Fundaţia Valentino.

Totuşi, el şi-a deschis propria casă de modă acolo, în 1960 cu ajutorul lui Giancarlo Giammetti, partenerul său până la retragerea din activitate, în 2008.

Acest om de afaceri cu gust impecabil a transformat casa de modă Valentino într-un brand internaţional prin achiziţii succesive. „A fi prietenul, iubitul şi angajatul lui Valentino de peste 45 de ani necesită multă răbdare”, mărturisea el în documentarul „Valentino: The Last Emperor”.

În anii 1960, Roma a devenit o extensie a Hollywoodului datorită studiourilor Cinecitta. Anita Ekberg, Sophia Loren şi Liz Taylor au purtat creaţiile sale. Prima sa colecţie, din 1962, de la Palatul Pitti din Florenţa, a introdus emblematicul său roşu imperial, roşul „Valentino”.

Întâlnirea sa cu Jackie Kennedy, din 1964, a avut un rol determinant. El i-a refăcut garderoba, iar pentru nunta ei cu Onassis, în 1968, a ales o rochie de culoarea fildeşului, împodobită cu dantelă, din celebra sa colecţie „Valentino White Collection”.

Primul creator de modă italian care a deschis un magazin la New York

Succesul a fost imens în Statele Unite. În 1970, el a devenit primul creator de modă italian care a deschis un magazin la New York.

De atunci, Valentino, considerat purtătorul de cuvânt al haute couture-ului italian, a combinat măiestria italiană, couture-ul francez şi pret-a-porter-ul american.

Creaţiile sale, cusute în întregime manual, din materiale fine, îmbrăţişează silueta cu puncte de susţinere la nivelul umerilor şi taliei. Pentru Valentino, "o femeie ar trebui să atragă toate privirile când intră într-o încăpere".

În 1989, designerul a ales să nu-şi mai prezinte colecţiile la Milano, ci la Paris, un oraş pe care l-a adorat şi unde a fost distins cu Legiunea de Onoare, în 2006.

După ce şi-a sărbătorit cu fast cei 45 de ani de carieră, în 2007, şi a încheiat în lacrimi ultima defilare pe podium, Valentino s-a retras din activitate, în ianuarie 2008.

„Valentino va fi ultimul dintr-o serie de nume mari care şi-au asociat numele cu o marcă capabilă să definească diferenţa dintre ieri şi azi", a afirmat Giancarlo Giammetti la acea vreme.

Funeralii

Decesul lui Valentino a fost anunţat luni de fundaţia sa, Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Sicriul va fi depus miercuri şi joi, între orele 11:00 şi 18:00, în Piazza Mignanelli din Roma, iar funeraliile vor avea loc vineri, la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Roma, scrie Agerpres.