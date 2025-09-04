A murit designerul italian Giorgio Armani

Designerul italian de modă Giorgio Armani a murit joi, 4 septembrie, potrivit unui anunț al companiei, citat de Reuters.

Giorgio Armani avea 91 de ani

„Cu o tristețe infinită, Grupul Armani anunță trecerea în neființă a creatorului, fondatorului și motorului său neobosit: Giorgio Armani”, se arată în declarația casei de modă.

Armani, care avea 91 de ani, a fost sinonim cu stilul și eleganța italiană modernă. El a combinat talentul de designer cu spiritul unui om de afaceri, conducând o companie cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2,3 miliarde de euro.

Designerul fusese bolnav de ceva timp și a fost nevoit să renunțe la prezentările grupului său de la Săptămâna Modei Masculine de la Milano în iunie, prima dată în cariera sa când a lipsit de la unul dintre evenimentele sale de pe podium.

Cunoscut sub numele de „Re Giorgio”, Regele Giorgi, designerul era renumit pentru că supraveghea fiecare detaliu al colecțiilor sale și fiecare aspect al afacerii sale, de la publicitate până la aranjarea părului modelelor înainte de a intra pe podium.

Compania a precizat că va fi amenajat un salon funerar sâmbătă și duminică la Milano, urmat de o înmormântare privată, la o dată neprecizată.

