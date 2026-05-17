Miniștrii de finanțe ai țărilor G7 se reunesc de urgență la Paris, din cauza problemei strâmtorii Ormuz

Un oficial european de rang înalt atrage atenția asupra gradului ridicat de expunere al economiei mondiale la șocuri externe, în condițiile interdependenței comerciale și energetice actuale.

„Deschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea durabilă a conflictului reprezintă elemente esențiale pentru limitarea impactului asupra economiei”, mesaj transmis în numele președintelui Eurogroup, Kyriakos Pierrakakis.

Eurogrupul reunește miniștrii de finanțe ai zonei euro și participă la reuniunea G7 prin reprezentarea asigurată de Pierrakakis, ministrul de Finanțe al Greciei.

„Economia europeană dovedește reziliență în fața crizei energetice. Economia globală suportă presiuni chiar și în scenariul unei soluționări rapide a conflictului”,a mai spus reprezentantul Greciei.

Creșterea costurilor de împrumut în economiile dezvoltate

Costurile de finanțare pe termen lung în statele G7 înregistrează creșteri semnificative. Investitorii reacționează la riscurile inflaționiste generate de restrângerea ofertei de energie și de perturbarea fluxurilor de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz.

În Statele Unite, randamentele obligațiunilor guvernamentale cresc după publicarea unor date economice privind inflația și în contextul anticipării politicii monetare a Rezervei Federale sub conducerea noului președinte Kevin Warsh.

Randamentul obligațiunii americane pe 30 de ani atinge nivelul de 5,121%, cel mai ridicat din mai 2025 și apropiat de maximele din 2023.

În Regatul Unit, randamentele obligațiunilor de stat pe 30 de ani urcă la niveluri comparabile cu sfârșitul anilor ’90. Evoluția reflectă tensiuni politice interne și presiuni inflaționiste persistente.

În Japonia, economie puternic dependentă de importurile energetice, creșterea prețurilor la energie asociată conflictului din Iran determină majorarea accentuată a randamentelor obligațiunilor guvernamentale.

Piața petrolului și evoluția prețurilor

Pe piața energetică, petrolul rămâne la niveluri ridicate.

Contractele futures pentru Brent crude urcă cu peste 3%, până la 109,26 dolari pe baril. West Texas Intermediate crește cu peste 4%, până la 105,42 dolari pe baril.

Prețul Brent înregistrează o creștere de 74% de la începutul anului, cu valori inferioare maximului de 118 dolari pe baril atins în aprilie.

Stocurile globale de petrol scad într-un ritm accelerat, pe fondul dezechilibrelor majore din aprovizionarea din Orientul Mijlociu. Nivelurile actuale indică apropierea unor praguri critice în scenariul menținerii blocajului din Strâmtoarea Ormuz.

Agenția Internațională a Energiei (International Energy Agency) semnalează riscul unor noi creșteri de preț în perioada de vârf a cererii din sezonul de vară, în condițiile diminuării rezervei de siguranță a pieței.