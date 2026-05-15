Surpriză pentru John Travolta la Cannes. A fost premiat cu Palme d’Or onorific: Este dincolo de Oscar

Actorul american John Travolta a fost premiat cu un Palme d’Or onorific în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, într-un moment neașteptat care a precedat premiera mondială a noului său proiect regizoral, filmul Propeller One-Way Night Coach.

Moment surpriză

Distincția a fost oferită în fața publicului festivalului, iar momentul a fost ținut secret până în ultima clipă de organizatori. Directorul festivalului, Thierry Frémaux, i-a transmis actorului că întreaga echipă a pregătit în discreție această surpriză specială, notează Variety.

Vizibil emoționat, John Travolta a reacționat simplu și direct în fața audienței: „Este dincolo de Oscar”. Actorul a mărturisit că nu s-a așteptat în niciun moment la o asemenea recunoaștere și a vorbit inclusiv în limba franceză, surprins de gestul organizatorilor de la Cannes.

Reacția lui John Travolta după Palme d’Or onorific

Actorul a povestit că emoțiile au început mult mai devreme, încă din clipa în care a aflat că filmul său a fost selectat în festival. A spus că a fost copleșit și că a plâns la momentul confirmării selecției, necrezând că producția va ajunge atât de departe, cu atât mai puțin să fie legată de un Palme d’Or onorific la Cannes.

Filmul prezentat

Propeller One-Way Night Coach este produs cu sprijinul Apple și urmează să fie disponibil din 29 mai pe Apple TV+. Povestea are la bază cartea pentru copii scrisă de John Travolta în 1997 și are un puternic caracter autobiografic. Filmul urmărește drumul unui tânăr pasionat de aviație care călătorește alături de mama sa spre Hollywood. În distribuție apare și fiica actorului, Ella Bleu Travolta.

De-a lungul carierei, John Travolta a mai fost prezent la Cannes, inclusiv cu Pulp Fiction, film recompensat cu Palme d’Or, dar și cu producții precum She’s So Lovely sau Primary Colors.

Cannes, ediția 79

Festivalul de la Cannes, ajuns la cea de-a 79-a ediție, se desfășoară între 12 și 23 mai. Organizatorii au anunțat deja și alte distincții onorifice, printre care cele pentru Peter Jackson și Barbra Streisand, însă momentul dedicat lui John Travolta a fost păstrat ca secret până în ziua evenimentului.

În același context, România este prezentă în competiție cu filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, aflat în cursa pentru marele trofeu ce va fi decernat la finalul festivalului.

