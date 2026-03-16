Principalii câștigători ai Premiilor Oscar 2026. Unde pot fi văzute cele mai premiate filme
Data actualizării: 23:47 16 Mar 2026 | Data publicării: 23:46 16 Mar 2026

Principalii câștigători ai Premiilor Oscar 2026. Unde pot fi văzute cele mai premiate filme
Autor: Iulia Horovei

premiile oscar 2026 Machetă a unei statuete a Premiului Oscar. Sursa foto: Agerpres

Află unde poți viziona filmele premiate la principalele categorii în a 98-a gală de decernare a premiilor Oscar, organizată la Los Angeles.

Așa cum se preconiza, s-a consemnat o bătălie între thrillerul „One Battle After Another” și filmul de groază „Sinners”. Creația lui Paul Thomas Anderson a obținut nu mai puțin de șase trofee, printre ele premiul pentru Cel mai bun film, în timp ce Michael B. Jordan a reușit să obțină premiul pentru Cel mai bun actor.

Unde îi poți vedea pe câștigătorii principalelor categorii ale Oscarurilor din 2026

Trei dintre filmele care au strălucit luni dimineață la Premiile Oscar pot fi vizionate pe platforma de streaming HBO Max. Acestea sunt „One Battle After Another”, „Sinners” și „Weapons”.

Alte trei pelicule pot fi urmărite pe platforma de streaming Netflix. Filmele premiate la a 98-a ediție a Oscarurilor pe care le poți vedea pe Netflix sunt „KPop Demon Hunters” „Frankenstein” și „All the Empty Rooms”.

Filme care se află în lista câștigătorilor precum „Hamnet” sau „Mr. Nobody Against Putin” nu au apărut încă în streaming sau au fost achiziționate de platforme care nu sunt disponibile în România.

Dar filmul „Sentimental Value” poate fi încă vizionat în unele cinematografe din România, după ce a avut premiera generală pe 15 ianuarie 2026.

Câștigători la principalele categorii

Cel mai bun film:  „One Battle After Another”

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson („One Battle After Another”)

Cea mai bună actriță: Jessie Buckley („Hamnet”)

Cel mai bun actor: Michael B. Jordan („Sinners”)

Cea mai bună actriță în rol secundar: Amy Madigan („Weapons”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Sean Penn („One Battle After Another”)

Cel mai bun film străin: „Sentimental Value”

Cel mai bun film de animație: „Kpop Demon Hunters”

Cel mai bun documentar: „Mr. Nobody against Putin”

Cel mai bun casting: „One Battle After Another”

Filmul cu cele mai multe trofee:  „One Battle After Another”

