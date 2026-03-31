DCNews Cultura „Cursa Destinului", film dedicat pasionaților de motorsport, din aprilie în cinematografe
Data publicării: 13:38 31 Mar 2026

„Cursa Destinului”, film dedicat pasionaților de motorsport, din aprilie în cinematografe
Autor: D.C.

Lungmetrajul „Cursa Destinului”, cu o poveste inspirată din viața reală a pasionaților de motosport, va fi lansat în cinematografe din 21 aprilie. 

În regia lui Andrei Borțică, producția „Cursa Destinului” este un proiect personal, dedicat tatălui său, Adrian Borțică, multiplu campion la automobilism. După moartea acestuia, fiul a început să se antreneze și să participe la curse, încercând să înțeleagă din interior lumea în care tatăl său activase ani la rând, experiență care stă la baza filmului. Lungmetrajul urmărește parcursul unui tânăr aflat la început de drum în motorsport și surprinde realitățile din culise: pregătirea constantă, presiunea competiției și deciziile luate pe circuit. După cum îl definește Andrei, care semnează atât regia, scenariul cât și rolul principal, „Cursa Destinului” nu este un film despre trofee sau clasamente. Este un film despre proces, despre iubire, apropiere și dor.

 „Acest proiect a pornit de la al doilea film pe care l-am făcut în memoria tatălui meu și în care eu continui pasiunea lui. După pierderea lui am început să antrenez, să particip la curse. Și, într-un fel, am vrut să mă unesc cu tata prin acest lucru. Să văd ce a simțit el, să simt adrenalina, să văd cât de greu e să participi la curse, câte antrenamente trebuie să faci înainte. Și să îi duc moștenirea mai departe”, spune Andrei Borțică.

Filmul a fost realizat în 22 de zile, cu un buget estimat la aproximativ 500.000 de euro, iar scenele de curse au fost filmate pe circuitul de la Adâncata, folosind mașini din colecția personală.

Din distribuția „Cursa Destinului” fac parte Vlad Nicolici, Andrei Miercure, Tache Florescu, Puiu Lăscuș, Francesca Rădulescu, Cătălin Nicolau, CRBL, Adrian Păduraru, Ozgun Buse, Gică Andrușcă, Mihai Nicolae, Diana Gucea, Sandu Ilie, Trupina Ștefan, Adina Răducă, Andrei Calancea, Eduard Moca, Dorin Ceoarec, Dan Voicu, Cătălina Borțică, Gabriel Ștefan, Cristian Stoian, Petrișor Pandele, Alexandru Mădălin Dina. Producător general este Cătălina Borțică, Matei David Reu semnează atât rolul de producător executiv, cât și pe cel de director de imagine, iar din echipa filmului mai fac parte Domnica Cârciumaru, director de casting, Sabin Mardale, editor, Robert Bitay, finishing editor, Carlo Mihail, regizor secund, Ilinca Dumitrache, asistent regie și Răzvan Dumitriu Horse, coordonator cascadori.

Parcursul festivalier al lui Andrei Borțică include peste 40 de premii internaționale obținute pentru producții precum „A Champion’s Story – In Memory of My Father – Adrian Cristian Borțică”, „A Short Story About Communism” și „The Bet”, în cadrul unor competiții precum Accolade Global Film Competition, World Film Festival (Cannes), European Film Union Gala EFU Cameo (Glasgow), Festigious International Film Festival (Los Angeles) sau Best Shorts Competition. „Cursa Destinului (Destiny’s Race)” a fost, la rândul său, recompensat în festivaluri internaționale, fiind premiat pentru cel mai bun film de acțiune, cel mai bun actor și cea mai bună regie emergentă.

