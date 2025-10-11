A murit actrița Diane Keaton, cunoscută pentru rolul din „Nașul“

Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" şi "First Wives Club", a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei, potrivit Reuters, AFP și Agerpres.



Nu au fost dezvăluite imediat alte detalii despre circumstanţele morţii sale, a explicat revista.



Diane Keaton şi-a făcut debutul la Hollywood în "Honeymoon with Nettles" în 1970. Lunga sa filmografie include un rol în "The Godfather", unde a interpretat-o pe soţia lui Al Pacino, şi numeroase succese în regia lui Woody Allen, cu care a rămas prietenă după ce a fost mult timp partenera, muza şi actriţa sa preferată.



Rolul său principal în comedia romantică "Annie Hall" a regizorului newyorkez i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în 1978.



Au urmat alte trei nominalizări, pentru "Reds", film lansat în 1981, "Simple Secrets" (1996) şi "Anything's Gotta Give" (2003).



Actriţa a continuat să joace şi după vârsta de 70 de ani, apărând în special în "The Book Club" (2018), unde a avut rolul unei pensionare, precum şi în "Poms" (2019).



Într-un interviu acordat AFP cu ocazia lansării acestuia din urmă, Diane Keaton a declarat că nu se gândeşte la bătrâneţe sau la pensionare.



"Şi dacă nimeni nu mă va mai chema vreodată (la filmări), am o mulţime de hobby-uri care mă pasionează pentru a-mi ocupa timpul", a spus ea.



Niciodată căsătorită, mamă a doi copii adoptaţi, a spus, de asemenea, că nu niciun regret, inclusiv în viaţa personală.



"Cred că sunt una dintre puţinele femei singure de vârsta mea care a făcut filme fără a fi căsătorită. Poate sunt o anomalie?", a glumit actriţa, care a avut relaţii de lungă durată cu vedete precum Warren Beatty şi Al Pacino.



"Nu sunt nefericită!", a concluzionat ea.



Pentru ultimul ei rol în film, în 2024, Diane Keaton a jucat în "Summer Camp" alături de Kathy Bates şi Alfre Woodard.