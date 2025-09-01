Data publicării:

EXCLUSIV  Veneția 2025: Așteptându-l pe Putin

Autor: Corespondență de la Magda Mihăilescu | Categorie: Cultura
Cadru din filmul Magul de la Kremlin, cu Jude Law (Putin) și Paul Dano (magul). (Foto: La Biennale)
Cadru din filmul Magul de la Kremlin, cu Jude Law (Putin) și Paul Dano (magul). (Foto: La Biennale)

Să fim sinceri. Când s-a aflat că regizorul Olivier Assayas va ecraniza cartea lui Giuliano da Empoli Magul de la Kremlin, din paginile căreia răsare și personajul numit Vladimir Putin, mulți s-au întrebat cine ar putea să-l întruchipeze. 

Jude Law? Câteva semne de mirare, încercări de a distinge vreo urmă de posibilă asemănare fizionomică. Pentru cei care am citit romanul, tradus și în limba română, lucrare ficțională, dar cu trimiteri la realitate, cu o abundență de personaje certificate de istorie, întrebarea era alta: cum se va descurca cinematograful, prin natura lui dotat să mistifice granițele dintre realitate și ficțiune cu o literatură bine cumpănită?

Îl știm pe Assayas, probabil ultimul cineast francez important venit dintre rândurile criticii de film, îi cunoaștem talentul de a naviga printre multiple și, uneori, derutante registre tematice și stilistice. Îl cunoaștem bine și pe coscenaristul său, Emmanuel Carrère, scriitor abil în a aduce la aceeași masă istoria și ficțiunea.

Dacă mai adăugăm la toate acestea și un amănut biografic, și anume pe acela de a avea o mamă care se numește Hélène Carrère d’Encausse (georgiană de origine), prestigioasă cercetătoare a istoriei Rusiei, vom înțelege mai bine justificarea așteptărilor.

În ciuda acestor premize, evocarea biografiei intrigante a celui numit magul de la Kremlin, Vadim Baranov în carte, specialistul în furnizarea informațiilor - ceea ce englezii numesc spin doctor- al lui Putin, cu vremea consilierul lui de încredere, este înnecată într-un colorat spectacol al istoriei. În prima oră din cele aproape trei ale filmului, îl așteptăm degeaba pe Vladimir Putin, ofițerul KGB-ist, destinat a fi un nou țar, cum i se va spune, de altfel.

Drumul său către putere, miza filmului, este amânată, Assayas fiind atras de imaginea unei Rusii care pare a descoperi avantajele începutului unei noi ere, postsovietice, în deliciile libertății deșănțate, de tip televizionistic. Profesiunea temporară a amintitului protagonist, Baranov, producător de show-uri tv, este numai bună pentru a imagina o lume disperată în a copia clișeele occidentale, gustarea fructelor interzise, drogul, amorul gay etc.

Filmul se supune unei logici a amintirilor magului de la Kremlin, suprapuse marilor momente istorice ale afirmării lui Putin, sfătuit când și unde să apară, când să vorbească și când nu. Tot atâtea prilejuri pentru a asista la episoade cruciale, de la scufundarea submarinului nuclear K141 Kursk la războiul din Crimea, deschiderea Olimpiadei de la Soci, protestele din piața Maidan. Baranov, subtil manipulator, crede că îl poate controla pe proaspătul președinte, dar va descoperi el însuși unele lecțiile încă neasimilate.

„Furia – îi spune Putin – trebuie să aibă o adresare. Stalin nu era odios pentru că își legase numele de masacre, ci tocmai acele masacre l-au consacrat. Pentru că îi pedepsea pe toți, fie ei hoți, escroci sau pur și simplu inamici. Oamenii au nevoie de un vinovat”. De-a lungul atâtor capitole ale contemporaneității, titrate ca atare pe ecran, un alai de personaje ale istoriei traversează ecranul: Gorbaciov, Elțîn, oligarfii Berezovski, Hodorovski, răzbunătorul Prigogin.

Uneori, chiar dacă se va dovedi a fi doar o apariție fulgurantă, precum marele șahist Gary Kasparov, cuvintele acestuia rămîn: „Democrația noastră asimilează scaunul electric cu orice alt scaun”. Deși nemărturisit, pare limpede că Olivier Assayas a intenționat ceea ce se cheamă un film de idei despre stingerea iluziei că ar mai exista o speranță într-o nouă construcție a istoriei, dar sedus de atâtea propuneri ale actualității, se pierde în masa acestora.

Odată cu atmosfera de thriller a cărții inspiratoare. Așteptării amintite la începutul acestor rânduri, întâlnirea cu Putin văzut de Jude Law, îi răspunde un actor inteligent, care a refuzat minunile machiajului accentuat. Se vede bine că a studiat mișcările feței lui Vladimir Putin, distingem pe chipul lui Law privirea amenințătoare, în timp ce gura rămâne înțepenită.

Nu e puțin. Nu degeaba, spune actorul, dacă ar fi urcat Everestul, efortul ar fi fost același. Speră ca rolul să nu aibă repercusiuni asupra carierei sale. Oare sunt naiv, se întreabă el?

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Veneția 2025: Așteptându-l pe Putin
01 sep 2025, 11:37
Veneția 2025: Politică versus visare
27 aug 2025, 10:07
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
26 aug 2025, 13:50
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
23 iul 2025, 21:32
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
22 iul 2025, 13:58
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
15 iul 2025, 09:58
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
10 iul 2025, 20:15
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
08 iul 2025, 12:51
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
07 iul 2025, 13:35
A murit actorul Julian McMahon
05 iul 2025, 12:14
A murit actorul Michael Madsen
04 iul 2025, 08:48
Tom Cruise primește, în sfârșit, un premiu Oscar, dar aici apare controversa: Cât respectă cascadorii?
18 iun 2025, 09:47
Eric Dane anunță că și-a pierdut controlul asupra brațului drept. Boala de care suferă actorul
17 iun 2025, 10:04
Zilele Filmului Românesc la TIFF, co-organizate de ICR
12 iun 2025, 11:43
Disney dă afară sute de angajați din film și TV! Schimbare radicală în imperiul de divertisment
02 iun 2025, 21:19
Vrăjitorii de la Hogwarts. Cine îi va juca pe Harry, Hermione și Ron în noul serial "Harry Potter"
28 mai 2025, 12:03
Premieră la Cluj-Napoca: Experiență cinematografică premium IMAX® cu Laser și un open-air cinema. IULIUS va aduce în RIVUS brandul CINEPLEXX, cu tehnologii de ultimă generație
27 mai 2025, 18:28
Cannes 2025: Un festival fără lumină
27 mai 2025, 15:31
Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"
25 mai 2025, 08:47
Cannes, 2025: Întoarcerea acasă  
23 mai 2025, 13:41
Legendara serie Brigada Diverse trebuia să aibă 6 părți. Ioana Drăgan, fiica regizorului, spune de ce s-a oprit producția
22 mai 2025, 10:06
George Wendt, celebrul Norm din „Cheers”, a murit la 76 de ani
21 mai 2025, 15:51
Cannes 2025: Din închisoare pe platoul de filmare
21 mai 2025, 14:16
Cannes, 2025: Politică în ritm de samba 
20 mai 2025, 13:29
Cannes 2025:  A fost odată Nouvelle Vague
19 mai 2025, 14:40
„Anul Nou care n-a fost”-proiecții gratuite și dezbateri, în Caravana Cinematografică
16 mai 2025, 16:00
Cannes 2025: Politică și flori de câmp
16 mai 2025, 14:17
Cannes 2025: În numele Actorului
În numele Actorului
14 mai 2025, 12:24
Cannes 2025:  Vremuri de restriște pentru covorul roșu    
13 mai 2025, 08:55
Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului
12 mai 2025, 11:19
Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog
06 mai 2025, 19:00
”Cultura unește”: 28 de premiere, 40 de lung-metraje și 11 scurt-metraje, la Festivalul Filmului European
06 mai 2025, 19:07
Omagiu cinematografic în România și Europa. 100 de proiecții de gală la 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu 
03 mai 2025, 10:58
Regizorul Martin Scorsese a anunțat un film care va prezenta „ultimul interviu” al Papei Francisc
01 mai 2025, 08:53
„Milk and Cookies”, regizat de Andrei Tache-Codreanu, premieră la Festivalul de Film de la Cannes 2025
28 apr 2025, 20:32
Sunteți invitați la filmul Enescu, jupuit de viu. Proiecții speciale - calendar aprilie și mai 2025
26 apr 2025, 21:51
Toți vor să vadă acest film după decesul Papei Francisc – boom neașteptat de vizualizări
23 apr 2025, 22:17
Sunt mamă de băiat și mi-a luat timp să-mi fac curaj să văd ”Adolescence”. Am crezut că mă va măcina
01 apr 2025, 19:14
Regizorul filmului „Hoții de subiecte” a transmis un mesaj important către liceeni: „Mai important decât BAC-ul este să-ți găsești o pasiune”
01 apr 2025, 10:00
Tudor Petremarin dezvăluie ideea din spatele filmului „Hoții de subiecte”: „Fiecare generație a avut pe cineva care încerca să afle subiectele la BAC"
01 apr 2025, 10:01
Richard Chamberlain, vedeta serialelor 'Shogun' și 'Pasărea Spin', a murit
31 Martie 2025, 08:45
Animația pentru copii „Prințesa și grădinarul” - în cinematografe din 5 aprilie! Nicole Cherry și Silviu Mircescu interpretează personajele principale!
26 Martie 2025, 22:17
Filmele nominalizate la Premiile Gopo 2025
20 Martie 2025, 13:06
Cele mai noi știri
acum un minut
Escrocherie pe Booking: au plătit vila de vis, dar au găsit o casă de vânzare
acum 5 minute
Divorțul nu înseamnă sfârșitul vieții relaționale. Cristina Iordache: Cum să transformi despărțirea într-o nouă etapă / video
acum 12 minute
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
acum 12 minute
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
acum 25 de minute
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
acum 51 de minute
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
acum 58 de minute
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
acum 1 ora 0 minute
AFM lansează în septembrie mult așteptatul Program Rabla pentru persoane fizice 
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
pe 31 August 2025
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
pe 31 August 2025
Nicușor Dan este între P și P
pe 31 August 2025
Daniel Zamfir: PSD nu va accepta o astfel de măsură
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel