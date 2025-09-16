Data publicării:

A murit Robert Redford, actor emblematic la Hollywood

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Cultura
Foto: alamy / Reuters
Foto: alamy / Reuters

Actorul și regizorul american Robert Redford a murit.
 
 
 
 

Actorul Robert Redford, vedetă a Hollywood-ului devenit regizor, producător și influent susținător al filmelor independente prin intermediul Institutului Sundance, a murit marți la vârsta de 89 de ani, a relatat The New York Times, citat de Reuters.

Robert Redford a fost un actor, regizor și producător american de mare renume, considerat una dintre figurile emblematice ale cinematografiei de la Hollywood. Născut pe 18 august 1936, el a devenit cunoscut în anii ’60 și ’70 pentru rolurile sale carismatice, jucând în filme celebre precum Butch Cassidy and the Sundance Kid și The Sting, alături de Paul Newman. Farmecul său natural și prezența pe ecran l-au transformat rapid într-un star internațional.

Pe lângă cariera de actor, Redford a avut o contribuție importantă ca regizor. În 1980, a debutat în regie cu filmul Ordinary People, care a câștigat patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. A continuat să regizeze și să producă filme cu impact artistic și social, consolidându-și reputația nu doar ca vedetă de cinema, ci și ca cineast complet.

De asemenea, Redford a fost un promotor al cinematografiei independente. El a fondat Sundance Institute și celebrul Sundance Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate filmului independent din lume. Prin aceste inițiative, a sprijinit mii de regizori și actori aflați la început de drum, lăsând o moștenire durabilă în industria filmului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
A murit Robert Redford, actor emblematic la Hollywood
16 sep 2025, 15:29
”Jaful secolului”, propunerea României la premiile Oscar. Poveste despre raportul nostru complicat cu occidentalii
10 sep 2025, 15:02
Veneția 2025: Uneori, Leul de aur mușcă rău
08 sep 2025, 08:33
Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții 
07 sep 2025, 12:12
Veneția 2025: Casă, dulce casă
05 sep 2025, 10:33
Programul ”Cinema în aer liber” în week-end. Noi filme pe Insula Artelor din Parcul Titan
04 sep 2025, 11:01
ParintiSiPitici.ro
Creierul copiilor de la 7 până la 10 ani. Psiholog: „Rușinea joacă un rol central!” De ce apar schimbări bruște de dispoziție, conflicte și nevoia de independență
15 sep 2025, 23:39
Veneția 2025: Moartea de la capătul firului
04 sep 2025, 10:04
Veneția 2025: Kim Novak, în umbra lui Hitchcock
03 sep 2025, 12:59
Veneția 2025: Peisajele tăcerii
02 sep 2025, 11:02
Veneția 2025: Așteptându-l pe Putin
01 sep 2025, 11:37
Veneția 2025: Politică versus visare
27 aug 2025, 10:07
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
26 aug 2025, 13:50
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
23 iul 2025, 21:32
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
22 iul 2025, 13:58
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
15 iul 2025, 09:58
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
10 iul 2025, 20:15
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
08 iul 2025, 12:51
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
07 iul 2025, 13:35
A murit actorul Julian McMahon
05 iul 2025, 12:14
A murit actorul Michael Madsen
04 iul 2025, 08:48
Tom Cruise primește, în sfârșit, un premiu Oscar, dar aici apare controversa: Cât respectă cascadorii?
18 iun 2025, 09:47
Eric Dane anunță că și-a pierdut controlul asupra brațului drept. Boala de care suferă actorul
17 iun 2025, 10:04
Zilele Filmului Românesc la TIFF, co-organizate de ICR
12 iun 2025, 11:43
Disney dă afară sute de angajați din film și TV! Schimbare radicală în imperiul de divertisment
02 iun 2025, 21:19
Vrăjitorii de la Hogwarts. Cine îi va juca pe Harry, Hermione și Ron în noul serial "Harry Potter"
28 mai 2025, 12:03
Premieră la Cluj-Napoca: Experiență cinematografică premium IMAX® cu Laser și un open-air cinema. IULIUS va aduce în RIVUS brandul CINEPLEXX, cu tehnologii de ultimă generație
27 mai 2025, 18:28
Cannes 2025: Un festival fără lumină
27 mai 2025, 15:31
Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"
25 mai 2025, 08:47
Cannes, 2025: Întoarcerea acasă  
23 mai 2025, 13:41
Legendara serie Brigada Diverse trebuia să aibă 6 părți. Ioana Drăgan, fiica regizorului, spune de ce s-a oprit producția
22 mai 2025, 10:06
George Wendt, celebrul Norm din „Cheers”, a murit la 76 de ani
21 mai 2025, 15:51
Cannes 2025: Din închisoare pe platoul de filmare
21 mai 2025, 14:16
Cannes, 2025: Politică în ritm de samba 
20 mai 2025, 13:29
Cannes 2025:  A fost odată Nouvelle Vague
19 mai 2025, 14:40
„Anul Nou care n-a fost”-proiecții gratuite și dezbateri, în Caravana Cinematografică
16 mai 2025, 16:00
Cannes 2025: Politică și flori de câmp
16 mai 2025, 14:17
Cannes 2025: În numele Actorului
În numele Actorului
14 mai 2025, 12:24
Cannes 2025:  Vremuri de restriște pentru covorul roșu    
13 mai 2025, 08:55
Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului
12 mai 2025, 11:19
Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog
06 mai 2025, 19:00
”Cultura unește”: 28 de premiere, 40 de lung-metraje și 11 scurt-metraje, la Festivalul Filmului European
06 mai 2025, 19:07
Omagiu cinematografic în România și Europa. 100 de proiecții de gală la 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu 
03 mai 2025, 10:58
Regizorul Martin Scorsese a anunțat un film care va prezenta „ultimul interviu” al Papei Francisc
01 mai 2025, 08:53
Cele mai noi știri
acum un minut
MILITARY.EU/RO - Militaria.pl intră pe piața din România
acum 10 minute
O femeie din Bistriţa-Năsăud, bătută de soț, deși avea ordin de protecţie împotriva lui
acum 15 minute
Când ritmul întâmpină politica: cum rap-ul moldovenesc a devenit vocea nemulțumirii
acum 31 de minute
Asasinul lui Charlie Kirk, prima audiere în instanță. Pedeapsa cu moartea ar putea fi solicitată
acum 38 de minute
Horoscop 17 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 58 de minute
Precizările Poliției după amenințările primite de George Simion. A fost deschis dosar penal
acum 58 de minute
Ungaria este reinclusă în Visa Waiver. Precizările ambasadei americane de la Budapesta
acum 1 ora 4 minute
Statutul funcționarilor publici. Decizia CCR răstoarnă tot: A fost admisă cererea de neconstituționalitate
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
acum 3 ore 26 minute
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
acum 5 ore 51 minute
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
pe 15 Septembrie 2025
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel