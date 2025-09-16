A murit Robert Redford, actor emblematic la Hollywood

Actorul Robert Redford, vedetă a Hollywood-ului devenit regizor, producător și influent susținător al filmelor independente prin intermediul Institutului Sundance, a murit marți la vârsta de 89 de ani, a relatat The New York Times, citat de Reuters.

Robert Redford a fost un actor, regizor și producător american de mare renume, considerat una dintre figurile emblematice ale cinematografiei de la Hollywood. Născut pe 18 august 1936, el a devenit cunoscut în anii ’60 și ’70 pentru rolurile sale carismatice, jucând în filme celebre precum Butch Cassidy and the Sundance Kid și The Sting, alături de Paul Newman. Farmecul său natural și prezența pe ecran l-au transformat rapid într-un star internațional.

Pe lângă cariera de actor, Redford a avut o contribuție importantă ca regizor. În 1980, a debutat în regie cu filmul Ordinary People, care a câștigat patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor. A continuat să regizeze și să producă filme cu impact artistic și social, consolidându-și reputația nu doar ca vedetă de cinema, ci și ca cineast complet.

De asemenea, Redford a fost un promotor al cinematografiei independente. El a fondat Sundance Institute și celebrul Sundance Film Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate filmului independent din lume. Prin aceste inițiative, a sprijinit mii de regizori și actori aflați la început de drum, lăsând o moștenire durabilă în industria filmului.

