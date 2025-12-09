"Zootopia 2'' domină box-office-ul internațional -VIDEO

Cu această cifră, Zootopia 2 se clasează pe locul al patrulea la box-office-ul anului, după filmul chinezesc Ne Zha 2 (1,902 miliarde de dolari), Lilo & Stitch (1,037 miliarde de dolari) și A Minecraft Movie (957 de milioane de dolari), într-un an care a fost în mod clar dominat de filmele pentru copii.

După Zootopia 2, filmul de groază Five Nights at Freddy's 2 a debutat în forță în acest weekend, încasând 109 milioane de dolari la nivel mondial, conform datelor de pe site-ul specializat Box Office Mojo, potrivit Agerpres.

Locul al treilea revine unei alte continuări, Wicked: For Good. Adaptarea musicalului bazat pe The Wizard of Oz a ajuns la 440 de milioane de dolari, încă departe de cele 758 de milioane de dolari obținute de prima parte a acestei povești, cu Ariana Grande și Cynthia Ericvo în rolurile principale.

Un alt film de animație, Jujutsu Kaisen: Execution, se clasează pe locul al patrulea la box-office în primul său weekend de prezență în sălile de cinematograf, cu 40,3 milioane de dolari.

Pelicula Now You See Me, Now You Don't completează primele cinci poziții ale clasamentului din weekend, cu un total de 209 milioane de dolari de la lansarea sa, în urmă cu trei săptămâni. (Calaudia Calotă)