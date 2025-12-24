€ 5.0890
Ce film propune Irina Margareta Nistor să vezi în seara de Crăciun / video
Data publicării: 14:10 24 Dec 2025

EXCLUSIV Ce film propune Irina Margareta Nistor să vezi în seara de Crăciun / video
Autor: Ioan-Radu Gava

familie se uita la film craciun Foto: Freepik
 

Irina Margareta Nistor are o propunere de film pentru seara de Crăciun.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a discutat cu jurnalistul Val Vâlcu despre producțiile care ajungeau clandestin la publicul din România în perioada ceaușistă. În timp ce unele filme ajungeau pe casete video la public, altele erau mai rare și veneau doar pe anumite „rețele“.

„Cred că Pe aripile vântului a fost una dintre cele mai reușite ecranizări. Margaret Mitchell a fost foarte mulțumită de ce a ieșit. Culmea e că scriitoarea a murit călcată de o mașină când ieșea de la cinematograf“, a spus Irina Margareta Nistor.

„Față de Ben-Hur și alte super-producții, Pe aripile vântului nu a circulat pe video“, a completat Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video

„A fost pe video, l-am și tradus, dar nu a intrat pe rețeaua ta. Mai mult decât atât, pe video a circulat în italiană. Îl am acasă și am și o copie“, a precizat Irina Margareta Nistor.

Irina Margareta Nistor, recomandare de film pentru seara de Crăciun

Irina Margareta Nistor a venit și cu două propuneri de filme de Crăciun pentru publicul din România. E vorba de O poveste de Crăciun, producție făcută după nuvela lui Charles Dickens.

„Unul dintre filmele mele preferate - că tot mă întreabă lumea ce să vedem de Crăciun - e O poveste de Crăciun cu Scrooge. Acesta și desenul animat cu Mickey Mouse au intrat în italiană. Era în funcție de cum le aducea, de pe unde le aducea“, a punctat Irina Margareta Nistor.

„Noi le luam de la fiul unui arbitru de fotbal, asta era linia“, a completat Val Vâlcu.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Sebastian Stan şi-a scos la iveală o calitate uriaşă, după rolul lui Donald Trump din "The Apprentice"

irina margareta nistor
filme de craciun
craciun
