Trucul regimului Ceaușescu prin care difuza filme străine, deși nu le plătea: Dezvăluirile Irinei-Margareta Nistor

Irina-Margareta Nistor, una dintre cele mai cunoscute figuri din industria cinematografică românească, a explicat, în exclusivitate la DC News, cum copia regimul comunist filmele străine, pentru a nu le plăti.
„Făcea un truc ca să nu plătească filmele: lua de la Hollywood 'mostre'”, a punctat jurnalistul Val Vâlcu, în emisiunea ANTI-MIT de la DC News.
Iar Irina-Margareta Nistor a replicat: „Ceaușescu începuse deja să plătească celebrele datorii. Veneau filmele pe casete la televiziune și ei (n.r. autoritățile comuniste) spuneau: Nu e bun fimul ăsta și făceau o copie, se schimba titlul, se punea un carton cu un alt titlu, în speranța că nu observă nimeni că e de furat”, a declarat ea.
Totuși, această practică nu a funcționat prea mult, întrucât reprezentanții de la Hollywood au găsit metode de a împiedica copierea ilegală a producțiilor.
„Dar ăștia (n.r. reprezentanții de la Hollywood), la un moment dat, s-au prins și au trimis niște copii în care se vorbea, de exemplu, într-un film american, o dată în franceză și apoi în engleză - și se suprapuneau. Dacă nu cumpărai copia propriu-zisă, La revedere! Plus că pe celălalt, dacă nu-l plăteai, nu primeai lista de titluri.
Și, neprimind dialogurile, trebuia să stai în masa de montaj și să asculți înainte-înapoi, înainte-înapoi, fiecare replică-n parte. Și se auzea prost - și nu e cum își imaginează lumea, că dacă dai înainte și înapoi se aude mai rar și te prinzi. Nu, se aude la fel!”, a spus Irina-Margareta Nistor, în exclusivitate pentru DC News.
de Val Vâlcu