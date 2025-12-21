€ 5.0896
DCNews Stiri Trucul regimului Ceaușescu prin care difuza filme străine, deși nu le plătea: Dezvăluirile Irinei-Margareta Nistor
Data publicării: 15:47 21 Dec 2025

EXCLUSIV Trucul regimului Ceaușescu prin care difuza filme străine, deși nu le plătea: Dezvăluirile Irinei-Margareta Nistor
Autor: Iulia Horovei

nicolae ceausescu Fostul dictator comunist Nicolae Ceaușescu, noiembrie 1989. Sursa foto: Agerpres
 

Irina-Margareta Nistor, una dintre cele mai cunoscute figuri din industria cinematografică românească, a explicat, în exclusivitate la DC News, cum copia regimul comunist filmele străine, pentru a nu le plăti.

Irina-Margareta Nistor, critic de film și jurnalist cultural, a explicat, în exclusivitate pentru DC News, cum ocolea regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu plata filmelor străine, deși le difuza la TV.

Cum evita Ceaușescu să cumpere filmele străine

„Făcea un truc ca să nu plătească filmele: lua de la Hollywood 'mostre'”, a punctat jurnalistul Val Vâlcu, în emisiunea ANTI-MIT de la DC News.

Iar Irina-Margareta Nistor a replicat: „Ceaușescu începuse deja să plătească celebrele datorii. Veneau filmele pe casete la televiziune și ei (n.r. autoritățile comuniste) spuneau: Nu e bun fimul ăsta și făceau o copie, se schimba titlul, se punea un carton cu un alt titlu, în speranța că nu observă nimeni că e de furat”, a declarat ea.

Citește și: EXCLUSIV Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video

Metoda prin care a reușit Hollywoodul să blocheze furtul

Totuși, această practică nu a funcționat prea mult, întrucât reprezentanții de la Hollywood au găsit metode de a împiedica copierea ilegală a producțiilor.

„Dar ăștia (n.r. reprezentanții de la Hollywood), la un moment dat, s-au prins și au trimis niște copii în care se vorbea, de exemplu, într-un film american, o dată în franceză și apoi în engleză - și se suprapuneau. Dacă nu cumpărai copia propriu-zisă, La revedere! Plus că pe celălalt, dacă nu-l plăteai, nu primeai lista de titluri.

Și, neprimind dialogurile, trebuia să stai în masa de montaj și să asculți înainte-înapoi, înainte-înapoi, fiecare replică-n parte. Și se auzea prost - și nu e cum își imaginează lumea, că dacă dai înainte și înapoi se aude mai rar și te prinzi. Nu, se aude la fel!”, a spus Irina-Margareta Nistor, în exclusivitate pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicolae ceausescu
irina-margareta nistor
filme
cinematografie
Comentarii

