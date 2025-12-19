€ 5.0896
Data actualizării: 21:50 19 Dec 2025 | Data publicării: 21:50 19 Dec 2025

EXCLUSIV Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicolae ceausescu pe plaja Foto: Agerpres
 

Irina Margareta Nistor, una dintre cele mai cunoscute figuri din industria cinematografică românească, a dezvăluit care era filmul preferat al fostului dictator Nicolae Ceaușescu.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la emisiunea ANTI-MIT, Irina Margareta Nistor, una dintre cele mai cunoscute figuri din industria cinematografică românească, critic de film și jurnalist cultural, a dezvăluit care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu.

„Toate casele de protocol ale lui Nicolae Ceaușescu aveau și piscină, absolut toate. Nostim e că filmul lui preferat - ca orice dictator, el era mare cinefil - era Marele Gatsby, cel cu Robert Redford“, a spus Irina Margareta Nistor.

Filmul Marele Gatsby este o dramă romantică plasată în Statele Unite ale Americii, la începutul secolului trecut, și este bazat pe romanul lui F. Scott Fitzgerald.

În filmul Marele Gatsby este vorba despre un milionar misterios, Jay Gatsby, care dă petreceri fastuoase pe malul mării, aparent doar de dragul luxului. În realitate însă, tot ce face e din dragoste pentru Daisy Buchanan, o femeie din înalta societate căsătorită cu un alt bărbat. La un moment dat, Daisy lovește mortal o femeie cu mașina, iar vina cade pe Jay Gatsby. Soțul victimei, în disperare, merge la casa acestuia și îl împușcă în timp ce se află în piscină. 

Nicolae Ceaușescu avea o sală de poriecții 

La subsolul locuinței, Nicolae Ceaușescu avea o sală de proiecții unde viziona filme și pe care le putea pune singur, fără ajutorul unui proiecționist.

„Au mai existat încă două înainte, unul cu Alan Ladd, care mie, personal, mi-a plăcut chiar mai mult decât cel cu Robert Redford, și încă unul care era un film mut. Nu i-a plăcut lui Fitzgerald și s-a topit“, a mai zis Irina Margareta Nistor.

„Avea o sală la subsol, pentru proiecție“, a completat Val Vâlcu.

„Am văzut-o și eu și mi-a luat cineva un interviu chiar acolo. M-a distrat ideea, că vocea mea ajunsese cu 37 de ani înaintea mea acolo, fiindcă fizic nu ajunsesem, din fericire. Avea un traducător care îi traducea și în direct, iar la restul lua casetele. Avea un aparat de proiecție, cu niște butoane pe perete, pentru alt film, pentru volum etc. Nu avea acces nimeni, în afară de familie. Nu venea proiecționistul“, a mai precizat Irina Margareta Nistor.

irina margareta nistor
val valcu
nicolae ceausescu
marele gatsby
