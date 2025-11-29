„Am învățat că dacii au fost cel mai viteaz și drept popor dintre traci. Dacă erau așa de viteji și de drepți, de ce au dispărut atât de ușor?”, l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu pe profesorul în Istorie antică, Vlad Nistor.

„S-au contopit, nu au dispărut foarte ușor, s-au amestecat. Formula aceasta a ajuns la noi venind din Antichitate, e foarte clar... Relatările antice sunt relatări antice. Civilizația dacică e interesantă, consistentă, vizibilă, o parte a civilizației tracice”, a explicat specialistul.

Obsesia lui Nicolae Ceaușescu pentru civilizația dacică

Și totuși, de unde venea obsesia dictatorului Nicolae Ceaușescu de a amplifica măreția poporului dacic?

„E o exagerare istorică de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX, când vechimea, consistența civilizației dacice era supralicitată, care a fost uneori amplificată în perioada ceaușistă. În ceaușismul mijlociu și târziu mai degrabă, când se ajunsese la dacomanie. A fost folosit obsesiv de statul național comunist. Dovada cea mai clară este faimoasa comemorare a 2050 de ani de la fondarea statului. Ideea era ca statul acesta să fie cea mai veche dovadă a unei entități statale pe aceste meleaguri, mai veche decât a majorității vecinilor noștri. Asta era obsesia național-comunistă”, a mai spus Vlad Nistor la podcastul AntiMit de la DC Media Group.

Deși epoca ceaușistă a fost perioada în care propaganda despre originile și măreția trecutului dacic a fost intens amplificată, istoricul Vlad Nistor precizează că tendința de a exagera importanța civilizației dacice exista în societatea românească încă dinaintea regimului comunist: „Aceste mituri, dacă nu existau la suprafață, existau măcar în undeground-ul cultural. Erau personaje obsedate de acest lucru”.

În perioada regimului condus de Nicolae Ceaușescu, istoria dacilor a fost transformată într-un instrument de propagandă naționalistă. Dacia și conducătorii ei au fost idealizați pentru a crea un trecut glorios care să legitimeze politic prezentul, prin filme, manuale și discursuri oficiale. Această „dacomanie”, după cum a precizat și istoricul Vlad Nistor, a distorsionat realitatea istorică, promovând mituri convenabile regimului de atunci.

Citește și: A avut Nicolae Ceaușescu conturi și munți de bani în străinătate? Numitorul comun între dictatorul român și fiica lui Stalin

Mai multe informații despre istoria Daciei, mituri despre daci și limba dacică pot fi urmărite mai jos: