€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri 36 de ani de la Revoluție. Ce s-a întamplat între 16 și 22 decembrie 1989 în România
Data publicării: 20:04 17 Dec 2025

36 de ani de la Revoluție. Ce s-a întamplat între 16 și 22 decembrie 1989 în România
Autor: Dana Mihai

ceausescu_47079000 Nicolae - Elena Ceausescu/ FOTO: Agerpres
 

La 36 de ani de la Revoluția din 1989, românii își amintesc de zilele care au schimbat definitiv cursul istoriei României.

Între 16 și 20 decembrie 1989, România a trecut prin proteste, confruntări violente și în final prăbușirea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu.

Se împlinesc 36 de ani de la Revoluția Română din 1989

Revoluția din 1989 din România a fost singura din Europa de Est care a dus la înlăturarea regimului comunist prin violență. Peste 1.100 de persoane și-au pierdut viața, iar mii au fost rănite în confruntările manifestanți, armată, forțele de securitate și alte structuri de ordine.

Cronologia evenimentelor din 16-22 decembrie 1989

16 decembrie - Au pornit protestele în Timișoara, după încercarea autorităților de a-l evacua pe pastorul Laszlo Tokes, iar manifestațiile s-au extins rapid și au devenit anticomuniste.

17 decembrie - Forțele de ordine deschid focul asupra manifestanților din Timișoara și sunt inregistrate primele victime. Orașul a intrat în stare de asediu.

18 - 19 decembrie - Pe 18 decembrie Nicolae Ceaușescu a plecat în Iran, iar în dimineața de 19 decembrie s-au făcut încercări disperate în a se ascunde numărul victimelor real la Timișoara.

Citește și: Marele mister al Revoluției: S-a sinucis sau a fost ucis Milea? Lavinia Betea vine cu o explicație despre ce s-a întâmplat între Milea și Ceaușescu

20 decembrie - Timișoara a devenit primul oraș "liber de comunism". Protestele s-au extins în toată țara.

21 decembrie - Mitingul organizat de Nicolae Ceaușescu în fața Comitetului Central eșuează, mulțimea a început să huiduie, iar protestele au început să se transforme în confruntări violente.

22 decembrie - După fuga lui Nicolae Ceaușescu cu elicopterul de pe acoperișul Comitetului Central, regimul comunist se prăbușește, iar armata trece de partea manifestanților.

Ce s-a întâmplat după 22 decembrie

După 22 decembrie România a intrat într-o perioadă de instabilitate și confuzie. Pe 25 decembrie Nicolae și Elena Ceaușescu sunt judecați și executați, iar puterea este luată de Frontul Salvării Naționale. În acel moment România a intrat într-un proces dificil de reconstrucție politică, economică și socială.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

revolutia 1989
36 ani revolutie
romania revolutie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Netanyahu: Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării"
Publicat acum 15 minute
Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc
Publicat acum 24 minute
Trump, noi insulte la adresa lui Biden şi Obama. Ce a făcut la Casa Albă
Publicat acum 30 minute
Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video
Publicat acum 40 minute
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei cere verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close