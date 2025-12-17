36 de ani de la Revoluție. Ce s-a întamplat între 16 și 22 decembrie 1989 în România

La 36 de ani de la Revoluția din 1989, românii își amintesc de zilele care au schimbat definitiv cursul istoriei României.
Între 16 și 20 decembrie 1989, România a trecut prin proteste, confruntări violente și în final prăbușirea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu.
Revoluția din 1989 din România a fost singura din Europa de Est care a dus la înlăturarea regimului comunist prin violență. Peste 1.100 de persoane și-au pierdut viața, iar mii au fost rănite în confruntările manifestanți, armată, forțele de securitate și alte structuri de ordine.
16 decembrie - Au pornit protestele în Timișoara, după încercarea autorităților de a-l evacua pe pastorul Laszlo Tokes, iar manifestațiile s-au extins rapid și au devenit anticomuniste.
17 decembrie - Forțele de ordine deschid focul asupra manifestanților din Timișoara și sunt inregistrate primele victime. Orașul a intrat în stare de asediu.
18 - 19 decembrie - Pe 18 decembrie Nicolae Ceaușescu a plecat în Iran, iar în dimineața de 19 decembrie s-au făcut încercări disperate în a se ascunde numărul victimelor real la Timișoara.
Citește și: Marele mister al Revoluției: S-a sinucis sau a fost ucis Milea? Lavinia Betea vine cu o explicație despre ce s-a întâmplat între Milea și Ceaușescu
20 decembrie - Timișoara a devenit primul oraș "liber de comunism". Protestele s-au extins în toată țara.
21 decembrie - Mitingul organizat de Nicolae Ceaușescu în fața Comitetului Central eșuează, mulțimea a început să huiduie, iar protestele au început să se transforme în confruntări violente.
22 decembrie - După fuga lui Nicolae Ceaușescu cu elicopterul de pe acoperișul Comitetului Central, regimul comunist se prăbușește, iar armata trece de partea manifestanților.
După 22 decembrie România a intrat într-o perioadă de instabilitate și confuzie. Pe 25 decembrie Nicolae și Elena Ceaușescu sunt judecați și executați, iar puterea este luată de Frontul Salvării Naționale. În acel moment România a intrat într-un proces dificil de reconstrucție politică, economică și socială.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu