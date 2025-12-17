€ 5.0923
DCNews Stiri Justiție Lovitură pentru judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu. Cum și-a motivat gestul avocatul Alexandru Turiga
Data actualizării: 19:48 17 Dec 2025 | Data publicării: 19:09 17 Dec 2025

Lovitură pentru judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu. Cum și-a motivat gestul avocatul Alexandru Turiga
Autor: Ioana Dinu

Lovitură pentru judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu. Cum și-a motivat gestul avocatul Alexandru Turiga Alexandru Turiga
 

Lovitură pentru judecătoarea „eroină” Raluca Moroșanu!

Judecătoarea Raluca Moroșanu, cunoscută recent mai degrabă pentru ieșirile sale publice controversate decât pentru activitatea strict juridică, a fost înlăturată astăzi de la soluționarea unui dosar. De ce? Din cauza faptului că îi este pusă obiectivitatea sub semnul întrebării.

Decizia a fost luată de un complet de divergență, după ce Raluca Moroșanu a devenit o figură controversată în ultimele zile.

Totul a pornit de la o cerere de recuzare depusă ieri de avocatul Alexandru Turiga. Motivul pe care acesta l-a invocat: „existența unei suspiciuni cu privire la imparțialitatea acesteia (...) față de informațiile apărute în spațiul public”.
 

Cererea de recuzare a fost judecată de colegul de complet al Ralucăi Moroșanu, judecătorul Bogdan Dari, împreună cu o judecătoare aflată pe lista de permanență: Nicoleta Nolden.

Raluca Moroșanu

Cum judecătorii Dari și Nolden au intrat în divergență, primul considerând că cererea de recuzare trebuie respinsă, iar cea de-a doua că ar trebui admisă, a fost nevoie de intervenția unui al treilea magistrat. Astfel, a intrat în complet Violeta Georgescu-Ashemimry, șefa secției I Penale. Ashemimry a fost de aceeași opinie cu Nicoleta Nolden, astfel că Raluca Moroșanu a fost recuzată.

Avocatul Alexandru Turiga a zis:

„Am formulat cererea de recuzare având în vedere interesul clientului pe care îl reprezint, interes reprezentat de judecarea cauzei in mod echitabil de către magistrați imparțiali.


Plecând de la cele susținute în interviul oferit pentru Recorder prin care doamna judecător Raluca Moroșanu a răspuns la întrebarea ”Simțiți că conducerea instanței își dorește judecători indulgenți cu inculpații” susținând că ”Nu simt, știu!” continuând ”ni se tot spune că trebuie să fim oameni..... sa fim oameni, să înțelegem problemele inculpaților”, am arătat că, in ipoteza în care magistratul nu poate fi om cu inculpatul, se deduce că inculpatul nu este un om în fața magistratului, ci doar un obiect, o statistică, astfel nu s-ar bucura de prerogativele individualizării personale asupra cauzei.

Susțin că o judecată ce are la bază doar un raționament rece, steril nu poate fi echitabilă, o analiză, în limitele legii, lipsită de sentimentele firești oricărei persoane se arată doar un act formal, stereotipic, un tipar care poate fi aplicat oricărei persoane fără a se avea în vedere toate circumstanțele, per a contrario, o judecata ce are în vedere dispozițiile legale cât si circumstanțele personale reprezintă fundamentul echității și dreptății in balanța justiției. În același timp, aștept cu nerăbdare motivarea completului ce a admis cererea de recuzare!”

Reacția ONG-ului Corupția Ucide:

„Deși dosarul din care a fost astfel scoasă judecătoarea Raluca Moroșanu este unul banal (verificarea măsurilor preventive în cazul unui inculpat pentru trafic de droguri), decizia poate constitui un precedent periculos. Admiterea cererii de recuzare pe motiv că un judecător nu mai poate fi imparțial din cauza afirmațiilor făcute în spațiul public despre problemele din sistemul de justiție va putea fi folosită și de alți avocați, în orice alt dosar penal pe care îl judecă Moroșanu”.

VEZI ȘI: Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a atras, ieri, atenția că judecătorii devin incompatibili cu funcția atunci când admit că sunt supuși presiunilor. 


Avocatul Bogdan Bărbuceanu a vorbit despre situația din justiție și a explicat că atacul asupra justiției este unul fără precedent deoarece, de data aceasta, vine chiar din interior. Potrivit acestuia, judecătorii care susțin că sunt sub presiune nu mai pot fi obiectivi sau independenți, ceea ce afectează încrederea în actul de justiție.

Despre judecătoarea Raluca Moroșanu, avocatul a spus că a lucrat cu aceasta și o respectă, însă declarațiile acesteia ar putea compromite capacitatea sa de a soluționa dosare în mod obiectiv. Vezi continuarea aici - https://www.dcnews.ro/nebunie-in-justitie-eroina-raluca-morosanu-pusa-sub-semnul-incompatibilitatii_1024571.html

