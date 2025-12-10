Protest la CSM. Sute de oameni, în stradă, în București și Cluj-Napoca. „Lia, nu uita, te așteaptă Rahova”

Sute de persoane protestează, miercuri seară, în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii din București, după cele mai recente dezvăluiri din sistemul de justiție din România.

Sute de protestatari în București, în fața sediului CSM

Oamenii prezenți în Capitală scandează diferite sloganuri, precum „Justiție, nu corupție!”, „Magistrați independenți, nu obedienți!”, „Afară, afară, javră ordinară”, „Lia, nu uita, te așteaptă Rahova / Predoiu demisia”.

Pancarte folosite de protestatari în timpul manifestației spontane din București, în fața sediului CSM. Se solicită independența justiției. În imagine, președinta ÎCCj, Lia Savonea

Protestatari în timpul manifestației spontane din București, în fața sediului CSM. Se solicită independența justiției

Protest și în Cluj-Napoca. Se cere independența justiției

În același timp, alte sute de persoane protestează și în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca, solicitând, de asemenea, independenţa justiţiei.

„Este un protest în urma materialului de la Recorder, în care vedem cu toții cum arată justiția din țara asta. Nu este deloc normal ce se întâmplă și ăsta este modul nostru de a ne exprima că ceea ce se întâmplă nu este normal într-o democrație și într-o țară de drept. Și vrem să se schimbe ceva, vrem ca oamenii competenți să ajungă în funcțiile de conducere, nu mai vrem să fie presiunea aceasta politică pe parchete, pe judecători, pe procurori”, a declarat unul dintre participanți și organizatori, Siritaru Vlad Cristian, potrivit Agerpres.

Protestatarii au purtat câteva pancarte cu mesaje precum „Deșteaptă-te, române” și au scandat, printre altele, „Predoiu, demisia/ Să vină altcineva”, „Jos labele de pe justiție”, „Vrem dreptate/ nu păcate”, „Savonea, demisia”, „Justiție, nu prescripție”, „Nicușor, ocupă-te de marea corupție”.

Manifestanții susțin că și în zilele următoare vor organiza asemenea acțiuni de protest, prin care vor să-și exprime dorința lor pentru o justiție independentă.