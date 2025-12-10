Susținerea lui Trump divizează extrema dreaptă europeană: Ne tratează ca pe o colonie

Apropierile președintelui american Donald Trump față de extrema dreaptă europeană nu au fost niciodată mai evidente, dar cele mai mari partide de extremă dreaptă din UE sunt împărțite cu privire la suportul președintelui american, potrivit Politico.

În timp ce partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) din Germania a salutat sprijinul moral al lui Trump, considerându-l o modalitate de a câștiga legitimitate internă și de a pune capăt ostracizării sale politice, Adunarea Națională din Franța a păstrat distanța, considerând sprijinul american ca pe o potențială povară.

Reacțiile diferite ale celor două partide, care conduc sondajele în cele mai mari economii ale UE, provin mai puțin din ideologii diferite și mai mult din calcule politice interne distincte.

Liderii AfD din Germania au sărbătorit recentele atacuri ale administrației Trump asupra liderilor politici principali din Europa și aprobarea „partidelor patriotice europene” care încearcă să combată așa-numita „ștergere a civilizației” din Europa.

„Aceasta este o recunoaștere directă a muncii noastre”, a declarat europarlamentarul AfD, Petr Bystron, într-un comunicat după ce administrația Trump a lansat Strategia sa de Securitate Națională, care, pe alocuri, sună ca un manifest al unui partid european de extremă dreapta. În Strategie se avertizează că Europa ar putea fi „de nerecunoscut” în două decenii din cauza migrației și a pierderii identităților naționale.

„AfD a luptat întotdeauna pentru suveranitate, remigrație și pace - tocmai prioritățile pe care Trump le implementează acum”, a adăugat Bystron, care se numără printre politicienii din partidul său care vor călători la Washington săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu republicanii MAGA.

Una dintre liderii naționali ai AfD, Alice Weidel, a sărbătorit și ea strategia de securitate a lui Trump.

„De aceea avem nevoie de AfD!”, a spus Weidel într-o postare după publicarea documentului.

Susținerea lui Trump, un blestem pentru Adunarea Națională

În schimb, liderii Adunării Naționale din Franța au tăcut în general. Thierry Mariani, membru al consiliului național al partidului, a explicat că Trump nu pare deloc un aliat ideal.

„Trump ne tratează ca pe o colonie, cu retorica sa, mai ales din punct de vedere economic și politic”, a declarat el pentru Politico.

Liderii naționali ai partidului, a adăugat Mariani, văd „riscul acestei atitudini din partea cuiva care acum nu are de ce să se teamă, deoarece nu mai poate candida și este întotdeauna excesiv, iar uneori chiar ridicol.”

În Franța, Adunarea Națională, partidul de extremă dreapta al lui Marine Le Pen, s-a distanțat de AfD și de Trump, ca parte a unui efort mai amplu de a se prezenta ca fiind mai acceptabil pentru alegătorii obișnuiți înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Partidul consideră că are șanse mari de câștig.

Ca parte a efortului de a-și curăța imaginea, Le Pen a insistat ca AfD să fie exclusă din grupul Identitate și Democrație din Parlamentul European anul trecut, în urma unei serii de scandaluri care au transformat-o într-un fel de paria.

În același timp, liderii Adunării Naționale au calculat că Trump nu îi poate ajuta acasă, deoarece este profund nepopular la nivel național. Chiar și susținătorii partidului îl percep negativ pe președintele american.

Un sondaj Odoxa publicat după alegerile prezidențiale americane din 2024 a constatat că 56% dintre alegătorii Adunării Naționale aveau o opinie negativă despre Trump. În același sondaj, 85% dintre alegătorii din toate partidele l-au descris pe Trump ca fiind „agresiv”, iar 78% ca fiind „rasist”.