DNSC demontează mitul "nu am nimic de ascuns": De ce chiar și utilizatorii obișnuiți sunt ținte pentru atacatori cibernetici

Directoratul Național de Securitate Cibernetică demontează mitul potrivit căruia „nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde“. Potrivit DNSC, realitatea este că orice utilizator, chiar și cei obișnuiți, poate deveni țintă a atacatorilor cibernetici. Datele personale — de la parole și adrese de e-mail, până la informații financiare — sunt extrem de valoroase și pot fi folosite pentru atacuri masive sau pentru răspândirea de malware. Dispozitivele tale pot fi compromise și controlate de la distanță fără ca tu să știi, avertizează specialiștii.

