DCNews Stiri DNSC demontează mitul "nu am nimic de ascuns": De ce chiar și utilizatorii obișnuiți sunt ținte pentru atacatori cibernetici
Data publicării: 20:45 08 Dec 2025

DNSC demontează mitul "nu am nimic de ascuns": De ce chiar și utilizatorii obișnuiți sunt ținte pentru atacatori cibernetici
Autor: Doinița Manic

atacator cibernetic imagine AI Atacator cibernetic. Imagine generată cu AI
 

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că utilizatorii obișnuiți sunt printre cele mai frecvente ținte ale atacatorilor cibernetici.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică demontează mitul potrivit căruia „nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde“. Potrivit DNSC, realitatea este că orice utilizator, chiar și cei obișnuiți, poate deveni țintă a atacatorilor cibernetici. Datele personale — de la parole și adrese de e-mail, până la informații financiare — sunt extrem de valoroase și pot fi folosite pentru atacuri masive sau pentru răspândirea de malware. Dispozitivele tale pot fi compromise și controlate de la distanță fără ca tu să știi, avertizează specialiștii.

"Mit: „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde“. Realitate: Mulți atacatori cibernetici vizează utilizatorii obișnuiți deoarece aceștia pot avea măsuri de securitate mai slabe. Mai mult, infractorii din online nu vizează o persoană anume, ci transmit același mesaj către un număr cât mai mare de potențiale victime.

De ce și cei care nu au nimic de ascuns devin țintele atacatorilor cibernetici

De ce ești și tu o țintă? Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare.

Atacatorii pot compromite conturile tale pentru a lansa atacuri mai ample sau pentru a răspândi malware. Dispozitivul tău poate fi infectat și controlat de la distanță, fără ca tu să știi, pentru a fi folosit într-un atac masiv alături de alte dispozitive.

Cum te poți proteja?

  • Folosește parole puternice și activează autentificarea în doi pași (2FA).
  • Nu accesa linkuri sau atașamente suspecte.
  • Actualizează-ți constant dispozitivele și aplicațiile pentru a elimina vulnerabilitățile.
  • Nu subestima riscurile! Securitatea online este responsabilitatea fiecăruia dintre noi", transmite DNSC pe pagina de Facebook.

DNSC
atac cibernetic
