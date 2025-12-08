€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Top trenduri online care au EXPLODAT în 2025. Numărul 3 a surprins pe toată lumea
Data publicării: 09:56 08 Dec 2025

Top trenduri online care au EXPLODAT în 2025. Numărul 3 a surprins pe toată lumea
Autor: Dana Mihai

trenduri Top trenduri online care au EXPLODAT în 2025. Numărul 3 a surprins pe toată lumea
 

Anul 2025 a schimbat din nou regulile jocului în mediul digital.

De la explozia conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale, până la renașterea minimalismului în modă și viralizarea unor provocări sociale, internetul a fost dominat de tendințe care au redefinit modul în care creăm, consumăm și trăim online.

1. AI Content Creation. Anul în care toată lumea a devenit creator digital

2025 poate fi considerat oficial anul în care producția de conținut asistată de inteligență artificială a devenit normă.
Influenceri, branduri, freelanceri și chiar utilizatori obișnuiți folosesc zilnic:

  • aplicații de generare video,
  • clone vocale extrem de realiste,
  • editare automată,
  • scenarii și texte generate cu AI.
  • Conținutul este produs mai rapid, mai profesionist și cu bugete minime, ceea ce a democratizat complet piața. În loc să aștepte o echipă de producție, creatorii pot lansa clipuri complexe în câteva minute.

Rezultatul? Un boom masiv în numărul de micro-creatori și o competiție uriașă pentru originalitate.

2. Short-form cooking. Rețetele de 30–45 de secunde au spart internetul

Dacă în anii trecuți rețetele video durau câteva minute, în 2025 atenția publicului s-a scurtat dramatic.

Citește și: Cadouri inedite de Secret Santa. Sigur nu ți-au venit aceste idei

Clipurile de gătit ultra-rapide, de 30–45 de secunde, au devenit standard:

  • unghiuri rapide,
  • efecte dinamice,
  • ingrediente afișate instant,
  • rezultate spectaculoase în câteva secunde.

Acest format a generat o explozie de virale, mai ales pentru:

  • rețete simple de mic dejun,
  • deserturi rapide,
  • preparate tradiționale reinterpretate,
  • „meal prep” în 40 de secunde.

Trendul a schimbat și modul în care oamenii gătesc: accent pe viteză, simplitate și prezentare.

3. Trendul „De-influencing” - publicul se revoltă împotriva promovării agresive

După ani în care social media era dominată de reclame mascate, recomandări exagerate și produse „miraculoase”, în 2025 a apărut o contracurentă puternică: de-influencing.

Creatorii le spun fanilor:

  • ce să NU cumpere,
  • ce produse sunt supraevaluate,
  • ce branduri folosesc tactici înșelătoare,
  • cum să evite cheltuielile inutile.

Acest trend a câștigat rapid respect și credibilitate, influențând direct piața de beauty, fashion și tech. În multe cazuri, vânzările unor branduri au scăzut peste noapte după un val viral de „nu merită banii”.

Citește și: Andreea Bălan își pregătește nunta din timp. Cum arată invitațiile elegante

 4. Quiet Luxury 2.0 – minimalism modern și branduri noi apărute în 2025

Fenomenul „quiet luxury”, apărut în 2023, revine în 2025 într-o formă evoluată: versiunea 2.0.

Noua tendință pune accent pe:

  • haine simple, impecabil croite,
  • calitate vs. logo,
  • materiale naturale,
  • culori neutre,
  • branduri noi lansate în 2025 care promovează sustenabilitatea.

Influenceri, vedete și designeri au renunțat la opulență în favoarea unui stil calm, discret, foarte bine lucrat. Este direcția preferată a celor care vor să transmită eleganță fără ostentație.

 5. Phone Detox Sundays. Provocarea care a devenit virală la nivel global

Unul dintre cele mai surprinzătoare trenduri ale anului este legat de… renunțarea la tehnologie.

Phone Detox Sundays a apărut inițial pe TikTok și presupune ca utilizatorii să lase telefonul deoparte o zi întreagă, duminica.

Trendul a devenit rapid viral, mai ales în rândul:

  • tinerilor,
  • părinților,
  • angajaților care lucrează mult online.

Participanții postează apoi, în restul săptămânii, experiențele lor:

  • cum și-au petrecut timpul fără telefon,
  • ce activități au redescoperit,
  • efectele asupra stării de spirit.

Este una dintre puținele mișcări online care promovează deconectarea sănătoasă, într-un an dominat de tehnologie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Top trenduri online
trenduri
provocari
trenduri 2025
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Doliu în fotbalul românesc. Un cunoscut antrenor a încetat din viață
Publicat acum 14 minute
Masajul și relaxarea: secretul unui scalp sănătos și efect anti-age pentru bărbați
Publicat acum 15 minute
Trump avertizează că achiziția Netflix-Warner Bros. ar putea deveni „o problemă”
Publicat acum 20 minute
Eșecul lui Drulă îl face pe Fritz să ceară schimbări radicale: E nevoie de un proiect de reînnoire a USR
Publicat acum 24 minute
Paradoxul României: Cereri legitime și tragedie colectivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 44 minute
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 10 ore si 22 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 15 ore si 19 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
Publicat acum 13 ore si 27 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 18 ore si 56 minute
Se pregătește lovitura de final de an: Elena Cristian vine cu vestea proastă chiar în ziua alegerilor
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close