Top trenduri online care au EXPLODAT în 2025. Numărul 3 a surprins pe toată lumea

De la explozia conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale, până la renașterea minimalismului în modă și viralizarea unor provocări sociale, internetul a fost dominat de tendințe care au redefinit modul în care creăm, consumăm și trăim online.

1. AI Content Creation. Anul în care toată lumea a devenit creator digital

2025 poate fi considerat oficial anul în care producția de conținut asistată de inteligență artificială a devenit normă.

Influenceri, branduri, freelanceri și chiar utilizatori obișnuiți folosesc zilnic:

aplicații de generare video,

clone vocale extrem de realiste,

editare automată,

scenarii și texte generate cu AI.

Conținutul este produs mai rapid, mai profesionist și cu bugete minime, ceea ce a democratizat complet piața. În loc să aștepte o echipă de producție, creatorii pot lansa clipuri complexe în câteva minute.

Rezultatul? Un boom masiv în numărul de micro-creatori și o competiție uriașă pentru originalitate.

2. Short-form cooking. Rețetele de 30–45 de secunde au spart internetul

Dacă în anii trecuți rețetele video durau câteva minute, în 2025 atenția publicului s-a scurtat dramatic.

Citește și: Cadouri inedite de Secret Santa. Sigur nu ți-au venit aceste idei

Clipurile de gătit ultra-rapide, de 30–45 de secunde, au devenit standard:

unghiuri rapide,

efecte dinamice,

ingrediente afișate instant,

rezultate spectaculoase în câteva secunde.

Acest format a generat o explozie de virale, mai ales pentru:

rețete simple de mic dejun,

deserturi rapide,

preparate tradiționale reinterpretate,

„meal prep” în 40 de secunde.

Trendul a schimbat și modul în care oamenii gătesc: accent pe viteză, simplitate și prezentare.

3. Trendul „De-influencing” - publicul se revoltă împotriva promovării agresive

După ani în care social media era dominată de reclame mascate, recomandări exagerate și produse „miraculoase”, în 2025 a apărut o contracurentă puternică: de-influencing.

Creatorii le spun fanilor:

ce să NU cumpere,

ce produse sunt supraevaluate,

ce branduri folosesc tactici înșelătoare,

cum să evite cheltuielile inutile.

Acest trend a câștigat rapid respect și credibilitate, influențând direct piața de beauty, fashion și tech. În multe cazuri, vânzările unor branduri au scăzut peste noapte după un val viral de „nu merită banii”.

Citește și: Andreea Bălan își pregătește nunta din timp. Cum arată invitațiile elegante

4. Quiet Luxury 2.0 – minimalism modern și branduri noi apărute în 2025

Fenomenul „quiet luxury”, apărut în 2023, revine în 2025 într-o formă evoluată: versiunea 2.0.

Noua tendință pune accent pe:

haine simple, impecabil croite,

calitate vs. logo,

materiale naturale,

culori neutre,

branduri noi lansate în 2025 care promovează sustenabilitatea.

Influenceri, vedete și designeri au renunțat la opulență în favoarea unui stil calm, discret, foarte bine lucrat. Este direcția preferată a celor care vor să transmită eleganță fără ostentație.

5. Phone Detox Sundays. Provocarea care a devenit virală la nivel global

Unul dintre cele mai surprinzătoare trenduri ale anului este legat de… renunțarea la tehnologie.

Phone Detox Sundays a apărut inițial pe TikTok și presupune ca utilizatorii să lase telefonul deoparte o zi întreagă, duminica.

Trendul a devenit rapid viral, mai ales în rândul:

tinerilor,

părinților,

angajaților care lucrează mult online.

Participanții postează apoi, în restul săptămânii, experiențele lor:

cum și-au petrecut timpul fără telefon,

ce activități au redescoperit,

efectele asupra stării de spirit.

Este una dintre puținele mișcări online care promovează deconectarea sănătoasă, într-un an dominat de tehnologie.