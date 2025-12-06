€ 5.0919
DCNews Stiri Zelenski anunță o discuție „constructivă” cu emisarii americani privind încheierea războiului din Ucraina
Data publicării: 20:09 06 Dec 2025

Zelenski anunță o discuție „constructivă” cu emisarii americani privind încheierea războiului din Ucraina
Autor: Dana Mihai

volodimir-zelenski-ucraina_64468700 Sursa foto: Agerpres
 

Volodimir Zelenski a anunțat o discuție „substanțială și constructivă” cu emisarii americani implicați în negocierile pentru sfârșitul războiului din Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică substanţială şi constructivă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida pentru discuţii privitoare la încheierea războiului din Ucraina, transmit AFP şi Reuters.

„Ucraina este hotărâtă să lucreze onest cu SUA pentru o pace reală”

Ucraina este hotărâtă să lucreze în continuare onest cu partea americană pentru a instaura o pace reală. Am convenit următoarele etape şi formatul discuţiilor cu Statele Unite, a indicat Zelenski pe social media.

Liderul ucrainean a precizat că, în timpul acestei conversaţii, au fost abordate chestiuni cheie ce ar putea garanta oprirea vărsării de sânge.

Negociatorii ucraineni şi americani se află sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuţii privitoare la planul Washingtonului menit să pună capăt războiului din Ucraina, declanşat în februarie 2022 de invazia rusă.

Citește și: Adrian Zuckerman: Relaţiile România - SUA sunt mult mai bune decât sunt percepute. Semnalul dat de preşedintele Trump

Şeful statului ucrainean a spus că aşteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov şi şeful Statului major al armatei ucrainene Andrii Gnatov, cu un raport detaliat al discuţiilor avute cu reprezentanţii SUA.

Nu poate fi discutat totul prin telefon, aşa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor şi propunerilor. Abordarea noastră este aceea că trebuie făcut totul pentru a face funcţională orice măsură pentru pace, securitate şi reconstrucţie, a încheiat Volodimir Zelenski. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zelenski
sua
ucraina
