"Azi am lansat două cărți, una dintre ele fiind "Educația economică", o carte la care am lucrat câțiva ani și care a plecat de la ideea că multe lucruri s-ar putea schimba în țara asta dacă populația de la nivel mediu ar avea cunoștințe economice primare, cel puțin, dacă nu elaborate. Ar înțelege lucrurile cum merg, ar înțelege ce viață au, ar înțelege cum să-și organizeze viața și ar avea poate o poziție mai corectă față de ceea ce se întâmplă în România și în perioadele bune și în perioadele mai rele.

De ce este educația economică esențială pentru populație

Cartea am conceput-o în mai multe părți. Prima parte este o pledoarie pe care o fac educației economice, așa cum vă spuneam, pe care o consider esențială în momentul de față în ansamblu cultural pe care România a trebuit să îl aibă în modernizarea și în emanciparea acestei națiuni. Fără educație economică nu se poate merge mai departe și am explicat acolo de ce e necesară și de ce, până la urmă, viața fiecăruia dintre noi este o economie.

Noi trăim, poate să știm, într-o lume economică pentru că economia înseamnă organizarea resurselor în așa fel încât în puținătatea lor să ai satisfacție cât mai mare. Deci banii pe care îi ai în buzunar, pe care trebuie să-i drămuiești, pe care trebuie să-i organizezi, până la urmă, activitate economică demnă de un ministru de finanțe.

Partea a doua: principalele concepte teoretice din economie

În partea a doua am prezentat principalele probleme teoretice ale economiei. Ce înseamnă piață, ce înseamnă tot ceea ce reprezintă concurența, ceea ce înseamnă economia reală, economia informală, tot ceea ce trebuie să înțeleagă un om pentru a ști care sunt relațiile și principalele elemente teoretice ale mersului economiei.

În partea a treia am discutat despre metodologie, cum se studiază economia și despre principalele curente economice, ca omul să înțeleagă în ansamblul ăsta haotic în care noi discutăm de suveraniști, de globaliști, de lucruri, să înțeleagă că de fapt sunt niște curente de gândire care pe parcursul dezvoltării ultimilor secole au evoluat într-o direcție sau într-alta.

Ultima secțiune: Un dicționar economic pentru înțelegerea termenilor uzuali

Iar în ultima parte am făcut un mic dicționar economic, adică am prezentat definițiile aproximativ 100-100 și ceva de termeni economici foarte uzuali pentru că la o adică omul să se uite acolo și să înțeleagă ceea ce lui se spunea la televizor sau în altă parte în termeni mai elaborați.

Nu e un manual, nu e nici pe departe un curs de facultate, este, aș spune eu, o încercare de a introduce în viața fiecarei om și o părticică de ceea ce înseamnă înțelegea propriului vieți din punct de vedere al mecanismului economic. Pentru că, repet, viața noastră, până la urmă, este o economie, iar economia, până la urmă, este omul.

Economia înseamnă oameni, mesajul final al lui Mircea Coșea

Nu există economie numai în cifre, nu există economie numai în deficit bugetar. În spatele fiecărei cifre se află oameni, soarta lor, viața lor, viitorul lor", a explicat Mircea Coșea.