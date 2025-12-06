€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Cum să fii propriul ministru de Finanţe. Mircea Coșea răspunde printr-o carte-eveniment
Data actualizării: 17:26 06 Dec 2025 | Data publicării: 17:09 06 Dec 2025

EXCLUSIV Cum să fii propriul ministru de Finanţe. Mircea Coșea răspunde printr-o carte-eveniment
Autor: Dana Mihai

cosea_00152700 FOTO: Agerpres
 

Profesorul Mircea Coșea a lansat volumul „Educația economică”, o carte prin care își propune să explice pe înțelesul tuturor mecanismele economice care influențează viața de zi cu zi.

"Azi am lansat două cărți, una dintre ele fiind "Educația economică", o carte la care am lucrat câțiva ani și care a plecat de la ideea că multe lucruri s-ar putea schimba în țara asta dacă populația de la nivel mediu ar avea cunoștințe economice primare, cel puțin, dacă nu elaborate. Ar înțelege lucrurile cum merg, ar înțelege ce viață au, ar înțelege cum să-și organizeze viața și ar avea poate o poziție mai corectă față de ceea ce se întâmplă în România și în perioadele bune și în perioadele mai rele. 

De ce este educația economică esențială pentru populație

Cartea am conceput-o în mai multe părți. Prima parte este o pledoarie pe care o fac educației economice, așa cum vă spuneam, pe care o consider esențială în momentul de față în ansamblu cultural pe care România a trebuit să îl aibă în modernizarea și în emanciparea acestei națiuni. Fără educație economică nu se poate merge mai departe și am explicat acolo de ce e necesară și de ce, până la urmă, viața fiecăruia dintre noi este o economie.

Citește și: Analiza lui Mircea Coșea: Ce înseamnă retragerea trupelor americane și ce nu a înțeles România / video

Noi trăim, poate să știm, într-o lume economică pentru că economia înseamnă organizarea resurselor în așa fel încât în puținătatea lor să ai satisfacție cât mai mare. Deci banii pe care îi ai în buzunar, pe care trebuie să-i drămuiești, pe care trebuie să-i organizezi, până la urmă, activitate economică demnă de un ministru de finanțe.

Partea a doua: principalele concepte teoretice din economie

În partea a doua am prezentat principalele probleme teoretice ale economiei. Ce înseamnă piață, ce înseamnă tot ceea ce reprezintă concurența, ceea ce înseamnă economia reală, economia informală, tot ceea ce trebuie să înțeleagă un om pentru a ști care sunt relațiile și principalele elemente teoretice ale mersului economiei.

În partea a treia am discutat despre metodologie, cum se studiază economia și despre principalele curente economice, ca omul să înțeleagă în ansamblul ăsta haotic în care noi discutăm de suveraniști, de globaliști, de lucruri, să înțeleagă că de fapt sunt niște curente de gândire care pe parcursul dezvoltării ultimilor secole au evoluat într-o direcție sau într-alta.

Citește și: Criza bate la ușă: Ilie Bolojan vrea lichidări, Coșea avertizează asupra haosului economic

Ultima secțiune: Un dicționar economic pentru înțelegerea termenilor uzuali

Iar în ultima parte am făcut un mic dicționar economic, adică am prezentat definițiile aproximativ 100-100 și ceva de termeni economici foarte uzuali pentru că la o adică omul să se uite acolo și să înțeleagă ceea ce lui se spunea la televizor sau în altă parte în termeni mai elaborați.

Nu e un manual, nu e nici pe departe un curs de facultate, este, aș spune eu, o încercare de a introduce în viața fiecarei om și o părticică de ceea ce înseamnă înțelegea propriului vieți din punct de vedere al mecanismului economic. Pentru că, repet, viața noastră, până la urmă, este o economie, iar economia, până la urmă, este omul.

Economia înseamnă oameni, mesajul final al lui Mircea Coșea

Nu există economie numai în cifre, nu există economie numai în deficit bugetar. În spatele fiecărei cifre se află oameni, soarta lor, viața lor, viitorul lor", a explicat Mircea Coșea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea cosea
educatie economica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Concertul lui Smiley care trebuia să aibă loc sâmbătă seara la West Side Christmas Market, anulat
Publicat acum 28 minute
FCSB - Dinamo, ora 20.30. LIVE TEXT "Derby de România"
Publicat acum 40 minute
Traian și Maria Băsescu, gest emoționant la 50 de ani de căsnicie
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Meghan Markle a încercat să-și contacteze tatăl după ce acesta ar fi suferit o amputare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 57 minute
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 04 Dec 2025
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 04 Dec 2025
Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close