Târgul de Crăciun Bucureşti 2025, preţuri şi activităţi. Cât costă un pahar de vin fiert /video
Data publicării: 10:31 06 Dec 2025

EXCLUSIV Târgul de Crăciun Bucureşti 2025, preţuri şi activităţi. Cât costă un pahar de vin fiert /video
Autor: Florin Răvdan

 Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 Târgul de Crăciun Bucureşti 2025, preţuri şi activităţi. FOTO DC NEWS
 

De câteva zile, bucureştenii pot vizita Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei. DC News TV a fost la faţa locului şi a văzut ce se poate face, dar şi care sunt preţurile.

Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei este doar unul dintre cele şapte târguri organizate în Capitală în 2025, dar este şi cel mai mare. Acesta are în centru şi un brad impresionant, de 30 de metri înălţime, o roată panoramică care le permite vizitatorilor să vadă de sus Palatul Parlamentului, dar şi activităţi pentru cei mici, printre care un carusel, un montaigne-rousse şi o vizită la Casa lui Moş Crăciun. 

Intrarea este liberă, la fel cum este şi vizita la Casa lui Moş Crăciun. Copiii se vor putea întâlni cu Moşul începând cu 13 decembrie. În plus, adulţii se pot relaxa la un pahar de vin fiert, un ceai cald sau o porţie de bucate tradiţionale, ori pot vizita căsuţele cu elemente decorative. 

Cât costă un pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 

În Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei sunt mai multe căsuţe de unde se poate cumpăra vin fiert, iar preţurile diferă. Astfel, un pahar de 300 de mililitri cu vin fiert, peste care se adaugă felii de portocală şi scorţişoară sau zahăr, costă între 14 şi 17 lei. 

Un colec secuiesc, cunoscutul Kurtos, are preţuri între 30 şi 40 lei, în funcţie de dimensiune. În ceea ce priveşte mâncarea, un "wurst", cârnatul bavarez, costă între 30 şi 45 lei, pomana porcului costă 18 lei/100g, în timp ce pastrama de berbecuţ costă 22 lei/100g. 

Obiectele decorative au şi ele preţuri diferite, pornind de la 10 lei până la 400 lei, în funcţie de dimensiune, dar şi de model. Din târg se pot achiziţiona inclusiv obiecte tradiţionale, din lemn, lut sau ceramică, cum ar fi linguri, tocătoare, ceaune, farfurii sau castroane. 

Ce activităţi sunt disponibile la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025

Chiar dacă intrarea în târg este gratuită, pentru activităţi este nevoie de buget separat. Astfel, o tură cu roata panoramică costă 30 lei, iar durata este de 6 minute. O cursă cu trenuleţul costă 20 de lei de persoană, pentru 3 minute de plimbare, în timp ce o cursă cu Sania Zburătoare este 25 de lei pentru 2 minute. 

La Casa lui Moş Crăciun accesul este gratuit, singurele condiţii fiind să intraţi fără mâncare sau băuturi, fără cărucioarele copiilor şi să nu folosiţi bliţul camerei foto în interior. 

Vedeţi în clipul video de mai jos mai multe informaţii şi imagini de la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025. Amintim că Târgul din Piaţa Constituţiei este deschis până pe 28 decembrie 2025. 

targ de craciun bucuresti 2025
vin fiert
