DCNews Stiri Hervis pleacă din România. Ce se va întâmpla cu cele 49 de magazine din țară
Data publicării: 14:13 05 Dec 2025

Hervis pleacă din România. Ce se va întâmpla cu cele 49 de magazine din țară
Autor: Doinița Manic

Hervis pleaca din romania 1 Hervis pleacă din România. Foto: captură video TikTok
 

Hervis se retrage din România și Ungaria. Află în articol ce se va întâmpla cu cele 49 de magazine de la noi din țară, dar și cu angajații acestora.

Hervis se retrage din România și Ungaria, potrivit informațiilor Kisalföld, citată de portalului maghiar Hirado.

Potrivit sursei citate, magazinele Hervis vor trece, din 2026, sub brandul britanic Sports Direct, parte a grupului Frasers. Noua identitate va veni cu o ofertă mai variată și cu introducerea unor branduri suplimentare.

Se pare că grupul austriac care deține Hervis a decis să se retragă din cele două țări în cadrul unei reorganizări strategice. Filialele locale vor fi transferate Frasers Group, companie care operează rețeaua internațională Sports Direct. Tranziția în magazine este programată să înceapă în 2026.

Reprezentanții Hervis au confirmat informația pentru Kisalföld. Balázs Dalnoki, directorul general al Hervis Ungaria, a declarat că noul proprietar va prelua atât magazinele, cât și angajații, asigurând continuitatea activității până la finalizarea transformărilor.

Câte magazine Hervis sunt în România și Ungaria

Hervis România operează în prezent 49 de magazine, iar Hervis Ungaria alte 29. Toate acestea vor intra în portofoliul Frasers Group după obținerea avizelor de concurență, cel mai târziu până la finalul anului 2025. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Frasers Group este deja prezent pe piața din Ungaria prin propriile magazine Sports Direct, iar prin preluarea rețelei Hervis își consolidează poziția în retailul de articole sportive din regiune. Conform reprezentanților companiei, oferta existentă va fi păstrată, dar va fi completată cu noi branduri din portofoliul grupului britanic.

Reorganizarea nu afectează operațiunile Hervis din alte țări, precum Austria, Slovenia sau Croația. Acestea nu fac parte din tranzacție, iar angajații lor nu sunt vizați de schimbări.

În 2023, Hervis a raportat o cifră de afaceri brută de peste 490 milioane de euro la nivelul celor cinci piețe în care este prezent, însă a încheiat anul fiscal 2024 cu pierderi de 43 de milioane de euro.

