Scandal la Cupa Mondială: Trump a primit Premiul pentru Pace în huiduielile microbiștilor
Data actualizării: 20:29 05 Dec 2025 | Data publicării: 20:29 05 Dec 2025

Scandal la Cupa Mondială: Trump a primit Premiul pentru Pace în huiduielile microbiștilor
Autor: Alexandra Curtache

donald-trump Donald Trump - Foto: Reuters
 

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială FIFA 2026, desfășurată în SUA, a fost marcată de controverse fără precedent, după ce președintele Donald Trump a primit primul „Premiu pentru Pace” al FIFA. Fanii fotbalului s-au declarat revoltați.

Evenimentul, găzduit de comediantul Kevin Hart și modelul Heidi Klum, a început cu întârzieri semnificative, stârnind frustrare în rândul publicului prezent în SUA, Canada și Mexic, conform Ladbible.

În locul unei trageri la sorți rapide și clare, spectatorii au fost nevoiți să asiste la un spectacol amplu, cu Robbie Williams și Nicole Scherzinger cântând noua melodie oficială a competiției.

În timp ce fanii așteptau să afle grupurile Cupei Mondiale, scena a fost invadată de momente surprinzătoare: Andrea Bocelli a urcat pentru un moment muzical solemn, iar Village People au interpretat YMCA într-un show care a părut mai degrabă un spectacol de divertisment decât un eveniment sportiv.

Citește și: CM 2026: Patru legende ale sportului nord-american participă la tragerea la sorți de vineri

Premiul pentru Pace acordat lui Donald Trump

Momentul care a stârnit cele mai multe reacții a fost acordarea primului „Premiu pentru Pace” FIFA președintelui Donald Trump. Gianni Infantino, președintele FIFA, a elogiat contribuțiile lui Trump la pacea mondială, menționând implicarea sa în negocieri între Israel și Palestina și alte eforturi internaționale.

Trump a luat cuvântul și a declarat că acest premiu reprezintă „unul dintre cele mai mândre momente din viața sa”, susținând că telespectatorii vor fi martorii unui „eveniment fără precedent”. Criticii au fost însă nemulțumiți, mulți considerând gestul o manevră de relații publice, mai degrabă decât o recunoaștere reală a contribuției sale la pace.

Reacții dure ale fanilor

Pe rețelele sociale, reacțiile au fost virulente. Un utilizator a scris: „Aceasta trebuie să fie cea mai proastă tragere la sorți din istoria fotbalului”.

Altul a criticat alegerea gazdelor: „Dacă vrei să angajezi pe cineva să prezinte tragerea la sorți… măcar angajează pe cineva care se pricepe la fotbal.”

Mai mulți fani au considerat momentul lui Trump o campanie publicitară: „Am deschis televizorul pentru tragerea la sorți și am văzut o reclamă pentru Donald Trump. Această Cupă Mondială va fi un dezastru.”

Comentariile pe X au inclus și ironii legate de premiul pentru pace: „Donald Trump câștigă un premiu Jarg pentru pace” și „#FIFA trădează angajamentul etic al păcii”.

O Cupă Mondială americanizată

Cupa Mondială 2026, organizată în SUA, Canada și Mexic, pare să fie marcată de o „americanizare” a evenimentului, cu spectacole muzicale ample și momente de divertisment care au eclipsat complet tragerea la sorți propriu-zisă. În ciuda nemulțumirilor, fanii speră ca turneul să compenseze prin meciuri spectaculoase și fair-play pe teren, chiar dacă scena a părut mai degrabă un show de televiziune decât o competiție sportivă.

Această tragere la sorți va rămâne cu siguranță în istorie, nu pentru echipele alese, ci pentru combinația controversată de premii, vedete și muzică, care a transformat un moment sportiv așteptat cu sufletul la gură într-un adevărat spectacol de știri internaționale.

