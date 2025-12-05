€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Nicușor Dan schimbă regulile jocului în imobiliare: sancțiuni dure și protecție nouă pentru cumpărători
Data actualizării: 18:04 05 Dec 2025 | Data publicării: 17:55 05 Dec 2025

Nicușor Dan schimbă regulile jocului în imobiliare: sancțiuni dure și protecție nouă pentru cumpărători
Autor: Alexandra Curtache

imobiliare imobiliare
 

Nicușor Dan, a anunțat promulgarea unei legi cu reguli foarte stricte privind construcțiile și tranzacțiile imobiliare. Scopul ei este de a proteja cumpărătorii de locuințe aflate în stadiul de proiect și de a limita abuzurile din piața rezidențială.

Nicușor Dan a transmis că a semnat decretul de promulgare a actului normativ care modifică legislația privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru. Noile prevederi obligă dezvoltatorii imobiliari să îndeplinească o serie de condiții suplimentare înainte de a scoate la vânzare locuințe ce urmează a fi construite.

Conform legii, promisiunea de vânzare a unei locuințe viitoare va putea fi formulată doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după finalizarea procedurii de preapartamentare. Măsura urmărește să elimine practicile prin care apartamentele erau rezervate sau contractate încă din faze incipiente, fără garanții legale clare, situație care a dus în ultimii ani la nenumărate litigii între cumpărători și dezvoltatori.

Limitarea avansurilor și protecția investițiilor

Un capitol esențial al noii legi îl reprezintă reglementarea strictă a avansurilor plătite de cumpărători. Avansul pentru rezervarea unei locuințe nu va putea depăși 5% din valoare, în timp ce suma achitată în momentul închiderii structurii de rezistență va fi limitată la 25%. Pentru etapa instalațiilor, avansul maxim acceptat este de 20%.

Președintele susține că aceste praguri au fost stabilite pentru a preveni situațiile în care cumpărătorii se trezesc cu investiții blocate sau pierdute, în cazul în care proiectul imobiliar este întârziat, revizuit sau chiar abandonat. De asemenea, legea introduce obligația ca sumele achitate de beneficiari să fie folosite strict în scopurile prevăzute, adică pentru derularea construcției respective. Nerespectarea acestor prevederi va fi sancționată cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri a dezvoltatorului.

Obiectiv: încredere și responsabilitate în piața imobiliară

„Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință”, a subliniat președintele Nicușor Dan, punctând că statul are datoria de a interveni într-un sector marcat de dezechilibre, precontracte abuzive și lipsa transparenței.

Piața rezidențială a cunoscut în ultimii ani un ritm accelerat de dezvoltare, dar și numeroase controverse privind siguranța construcțiilor, termenele nerespectate sau prețurile modificate unilateral. Prin noile reglementări, autoritățile încearcă să restabilească echilibrul între interesele dezvoltatorilor și ale cumpărătorilor.

Publicarea în Monitorul Oficial

Legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare, moment din care noile reguli vor deveni obligatorii pentru toate proiectele imobiliare noi. Autoritățile estimează că implementarea lor va determina o schimbare decisivă în modul de funcționare al pieței, consolidând protecția juridică a cumpărătorilor și eliminând practicile comerciale riscante.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

imobiliare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
De ce îl susține, de fapt, Ludovic Orban pe Ciprian Ciucu. Anunțul serii
Publicat acum 22 minute
Noul spital „Marius Nasta” din București aproape gata
Publicat acum 45 minute
Donald Trump anticipează „declinul civilizaţional“ al Europei și prezintă o viziune vădit naţionalistă pentru America în lume
Publicat acum 46 minute
UE schimbă paradigma: Un nou cadru de guvernanță economică. Iată cât ne costă COVID-ul lung!
Publicat acum 52 minute
Numere de înmatriculare interzise pentru 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 22 ore si 14 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat acum 23 ore si 21 minute
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close