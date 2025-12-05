Nicușor Dan schimbă regulile jocului în imobiliare: sancțiuni dure și protecție nouă pentru cumpărători

Nicușor Dan a transmis că a semnat decretul de promulgare a actului normativ care modifică legislația privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru. Noile prevederi obligă dezvoltatorii imobiliari să îndeplinească o serie de condiții suplimentare înainte de a scoate la vânzare locuințe ce urmează a fi construite.

Conform legii, promisiunea de vânzare a unei locuințe viitoare va putea fi formulată doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după finalizarea procedurii de preapartamentare. Măsura urmărește să elimine practicile prin care apartamentele erau rezervate sau contractate încă din faze incipiente, fără garanții legale clare, situație care a dus în ultimii ani la nenumărate litigii între cumpărători și dezvoltatori.

Limitarea avansurilor și protecția investițiilor

Un capitol esențial al noii legi îl reprezintă reglementarea strictă a avansurilor plătite de cumpărători. Avansul pentru rezervarea unei locuințe nu va putea depăși 5% din valoare, în timp ce suma achitată în momentul închiderii structurii de rezistență va fi limitată la 25%. Pentru etapa instalațiilor, avansul maxim acceptat este de 20%.

Președintele susține că aceste praguri au fost stabilite pentru a preveni situațiile în care cumpărătorii se trezesc cu investiții blocate sau pierdute, în cazul în care proiectul imobiliar este întârziat, revizuit sau chiar abandonat. De asemenea, legea introduce obligația ca sumele achitate de beneficiari să fie folosite strict în scopurile prevăzute, adică pentru derularea construcției respective. Nerespectarea acestor prevederi va fi sancționată cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri a dezvoltatorului.

Obiectiv: încredere și responsabilitate în piața imobiliară

„Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință”, a subliniat președintele Nicușor Dan, punctând că statul are datoria de a interveni într-un sector marcat de dezechilibre, precontracte abuzive și lipsa transparenței.

Piața rezidențială a cunoscut în ultimii ani un ritm accelerat de dezvoltare, dar și numeroase controverse privind siguranța construcțiilor, termenele nerespectate sau prețurile modificate unilateral. Prin noile reglementări, autoritățile încearcă să restabilească echilibrul între interesele dezvoltatorilor și ale cumpărătorilor.

Publicarea în Monitorul Oficial

Legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare, moment din care noile reguli vor deveni obligatorii pentru toate proiectele imobiliare noi. Autoritățile estimează că implementarea lor va determina o schimbare decisivă în modul de funcționare al pieței, consolidând protecția juridică a cumpărătorilor și eliminând practicile comerciale riscante.