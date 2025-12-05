€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Politica Personalități politice Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Data actualizării: 19:20 05 Dec 2025 | Data publicării: 18:19 05 Dec 2025

EXCLUSIV Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Autor: Ioan-Radu Gava

iohannis-6-decembrie_52584900 Foto: Administrația Prezidențială
 

Scriitorul și jurnalistul Răsvan Popescu i-a creionat portretul lui Klaus Iohannis, prin prisma acțiunilor plăcute, dar și mai puțin plăcute, pe care fostul președinte le-a întreprins în cei 10 ani de mandat.

Într-un dialog cu jurnalistul Bogdan Chirieac, Răsvan Popescu, scriitor și jurnalist, a vorbit despre noua sa carte, în care îi analizează pe toți foștii președinți ai țării, România în derivă. El i-a creionat portretul lui Klaus Iohannis și a scos în evidență un gest de anvergură al fostului președinte.

„Klaus Iohannis apare în două ipostaze majore. Prima dată, cum îl știm, delăsător, interesat în tot felul de voiaje care nu aduceau nimic României.

Sigur, el a avut o poză bună la Bruxelles, unde și-a făcut treaba atât cât putea el să și-o facă din postura de președinte al României, în măsura în care și România contează, dar a plecat marcat de faptul că a aruncat banii prin voiajele din Africa, mai mult turistice decât vizite de stat.

Mi-a făcut o impresie mai puțin fericită, chiar și faptul că a mers tare la început pe deviza „Jos PSD“, ca apoi să facă un guvern cu PSD-ul. Este o chestiune pe care unii o consideră abilitate politică, dar mie mi se pare inconsecvență, chiar o înșelare a așteptărilor unui anumit electorat“, a spus Răsvan Popescu.

CITEȘTE ȘI                -               Sumă uriașă cerută pentru închirierea vilei lui Iohannis. Chirieac are o propunere

Bilă albă pentru Klaus Iohannis. Răsvan Popescu: Și-a spălat păcatele

Scriitorul a evidențiat și o „bilă albă“ pentru fostul președinte al României, mai exact iscusința de care a dat dovadă în alegerile prezidențiale din 2024.

„Bila albă a lui Klaus Iohannis e că, totuși, în ultimul moment - cât era el de lent în acțiuni politice - s-a mișcat și a luat de la serviciile secrete informările legate de alegerile de acum un an, le-a dat la Curtea Constituțională și aceasta, așa cum e ea, și-a spălat păcatele când a anulat alegerile.

Klaus Iohannis avea alte preocupări. Lui îi plăcea să trăiască bine, să aibă o poză de președinte impozant. S-a trezit din pumni la sfârșitul mandatului și a făcut gestul respectiv și a blocat ascensiunea suveranismului ... pentru o vreme“, a mai zis Răsvan Popescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

klaus iohannis
anulare alegeri
ccr
rasvan popescu
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
De ce îl susține, de fapt, Ludovic Orban pe Ciprian Ciucu. Anunțul serii
Publicat acum 22 minute
Noul spital „Marius Nasta” din București aproape gata
Publicat acum 45 minute
Donald Trump anticipează „declinul civilizaţional“ al Europei și prezintă o viziune vădit naţionalistă pentru America în lume
Publicat acum 46 minute
UE schimbă paradigma: Un nou cadru de guvernanță economică. Iată cât ne costă COVID-ul lung!
Publicat acum 52 minute
Numere de înmatriculare interzise pentru 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 22 ore si 14 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat acum 23 ore si 21 minute
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close