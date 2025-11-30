Dorin Cioabă își publică diplomele și ironizează politicienii. Suprapunere de doi ani între două programe de licență - FOTO

Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor, lansează ironii la adresa politicienilor, după scandalul legat de studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Într-o postare pe Facebook, Cioabă și-a prezentat diplomele.

„Oare sunt singurul din politică care are diplome pe bune”, a scris Dorin Cioabă, însoțind postarea cu fotografiile diplomelor.

Potrivit fotografiilor postate, Dorin Cioabă are o diplomă de Licența în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, obținută în 2010, și una în Drept, obținută în 2012, ambele la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Studiile de master în Drept european le-ar fi finalizat în 2013, tot la aceeași instituție.

Suprapunere de doi ani între cele două programe de licență

Totuși, observăm în anii de studii ai lui Dorin Cioabă există o suprapunere. La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu studiile de licență durează 3 ani pentru Relații Internaționale și 4 ani pentru Drept.

Dacă datele sunt corecte, perioadele se suprapun aproximativ între 2008 și 2010, când ar fi urmat simultan ambele programe. Pe site-ul universității este specificat faptul că ambele programe sunt la zi, cu frecvență.

Scandalul CV-ului lui Ionuț Moșteanu

Ironiile celui autointitulat rege al romilor vin în contextul demisiei lui Ionuț Moșteanu, după ce au apărut controverse legate de informațiile din CV-ul său. Scandalul a pornit de la faptul că fostul ministru al Apărării indicase inițial că a absolvit Universitatea Athenaeum, deși nu a fost niciodată student acolo.

Universitatea Athenaeum a precizat că programul de studii pe care Moșteanu susținea că l-a terminat a fost introdus abia în 2020. Ulterior, Moșteanu a recunoscut o „greșeală” în CV-ul său, pe care a spus că a făcut-o din grabă. El a declarat apoi că a susținut de fapt licența la Universitatea Bioterra în 2015, nu la Athenaeum. De asemenea, în CV-ul ministrului figurează studii nefinalizate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București.

Neclaritățile din CV-ul lui Moșteanu au declanșat un întreg scandal la nivel național, iar în cele din urmă Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia. În urma acestei întâmplări, mai mulți politicieni români și-au publicat ulterior diplomele.

