”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă

#EusuntMoșteanu. Într-o încercare de a porni, probabil, o mișcare de tipul ”je suis”, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, jurnalista Ioana Dogioiu, și-a publicat diploma de licență ”pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații”. Important este că purtătoarea de cuvânt a Executivului notează că diploma de licență este obținută la ”Universitatea București”. Este interesant că purtătoarea de cuvânt manifestă mândria de a fi obținut diploma la ”Universitatea din București”, când, de fapt, patru ani, a urmat cursurile aceleiași facultăți private, Ecologica, la fel ca, de exemplu, Marcel Ciolacu.

Ecologica nu sună bine?

”Păi nu a absolvit Universitatea București. Ci Ecologica, dar nu sună bine, no? Ăștia nici nu știu să își citească diploma... A susținut doar examenul de licență la U.B... tocmai pentru că a făcut o universitate neacreditată” a scris un internaut în comentarii, altul notându-i: ”Doamnă, reveniți-vă! Vedeți că ați absolvit la Universitatea Ecologică! Am terminat și eu Dreptul la Universitatea București și vă pot spune că nu ne putem numi colege!”.

”Și uite asa din absolvent de drept al unei Facultăți Ecologice a ajuns purtător de vorbe la Guvern. Oare a avut vreodată cabinet de avocat sau a lucrat doar ca jurist. Întreb pentru un prieten” a scris un altul. Altul se întreabă: ”Decanul și secretarul șef care au semnat pe față nu au semnat și verso? Se pare că pe verso este semnătura portarului și a femeii de serviciu”.

Amintim că Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării, după ce a încurcat, în CV, Universitatea absolvită în 2015.

Acum, Ioana Ene Dogioiu menționează corect că a obținut diploma de licență la Universitatea București, deși îi greșește denumirea - ”din București”. Însă, în bătălia diplomelor, mai uită ceva, probabil tot din dorința de a nu exista dubii: politica GDPR. Desigur, ea nu exista în 1996 sau 1999, dar există astăzi când semnăturile trebuie secretizate, nu expuse spațiului public.