€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri ”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Data actualizării: 15:54 29 Noi 2025 | Data publicării: 15:46 29 Noi 2025

”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Autor: D.C.

Ioana Dogioiu, numită la șefia radioului public Foto: gov.ro/ Ioana Ene Dogioiu
 

Ioana Ene Dogioiu și-a publicat diploma de licență la ”Universitatea București”, pentru a nu exista dubii, scrie ea.

#EusuntMoșteanu. Într-o încercare de a porni, probabil, o mișcare de tipul ”je suis”, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, jurnalista Ioana Dogioiu, și-a publicat diploma de licență ”pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații”. Important este că purtătoarea de cuvânt a Executivului notează că diploma de licență este obținută la ”Universitatea București”. Este interesant că purtătoarea de cuvânt manifestă mândria de a fi obținut diploma la ”Universitatea din București”, când, de fapt, patru ani, a urmat cursurile aceleiași facultăți private, Ecologica, la fel ca, de exemplu, Marcel Ciolacu. 

Ecologica nu sună bine? 

”Păi nu a absolvit Universitatea București. Ci Ecologica, dar nu sună bine, no? Ăștia nici nu știu să își citească diploma... A susținut doar examenul de licență la U.B... tocmai pentru că a făcut o universitate neacreditată” a scris un internaut în comentarii, altul notându-i: ”Doamnă, reveniți-vă! Vedeți că ați absolvit la Universitatea Ecologică! Am terminat și eu Dreptul la Universitatea București și vă pot spune că nu ne putem numi colege!”. 

”Și uite asa din absolvent de drept al unei Facultăți Ecologice a ajuns purtător de vorbe la Guvern. Oare a avut vreodată cabinet de avocat sau a lucrat doar ca jurist. Întreb pentru un prieten” a scris un altul. Altul se întreabă: ”Decanul și secretarul șef care au semnat pe față nu au semnat și verso? Se pare că pe verso este semnătura portarului și a femeii de serviciu”. 

Amintim că Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării, după ce a încurcat, în CV, Universitatea absolvită în 2015. 

Acum, Ioana Ene Dogioiu menționează corect că a obținut diploma de licență la Universitatea București, deși îi greșește denumirea - ”din București”. Însă, în bătălia diplomelor, mai uită ceva, probabil tot din dorința de a nu exista dubii: politica GDPR. Desigur, ea nu exista în 1996 sau 1999, dar există astăzi când semnăturile trebuie secretizate, nu expuse spațiului public. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diploma licenta
ionut mosteanu
universitate
dogioiu diploma
gafa
guvern
ecologica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Grecia declară stare de urgenţă hidrologică în regiunea Atena şi pe două insule din Marea Egee
Publicat acum 13 minute
Ucraina, atac dur la Viktor Orban: "E doar un actor"
Publicat acum 44 minute
Planul lui Ciucu pentru București: cultura ajunge în cartiere
Publicat acum 47 minute
Suporter mort chiar înainte de finala Copa Libertadores: „Doar durere și tristețe”
Publicat acum 49 minute
Spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis. Anunțul lui Donald Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close