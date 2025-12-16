Nicușor Dan nu crede că Rusia va face pace curând: Trebuie să sprijinim Ucraina și să ne înarmăm

Prezent la summitul statelor UE de pe Flancul de Est în Helsinki, Finlanda, președintele Nicușor Dan a declarat că este „pesimist” cu privire la intenția reală a Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina. Totuși, statele europene trebuie să fie pregătite pentru a sprijini Ucraina în demersurile de pace, a mai zis el.

„Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare”

„Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediat de după război. Eu, personal, sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar, de partea noastră, trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Trebuie să sprijinim Ucraina și să ne înarmăm

Totodată, Nicușor Dan a fost întrebat dacă România are un plan, alături de statele de pe Flancul Estic, în cazul în care Rusia va ajunge la gurile Dunării. El a răspuns că, deși nu se concentrează pe această ipoteză, România trebuie să continue să se înarmeze pentru posibile agresiuni viitoare.

„Noi nu trebuie să pornim de la asta, dar, în cadrul NATO și corespondent în planurile aprobate de CSAT, există toate scenariile posibile, numai că ce este important pentru noi acum este, pe de-o parte, să sprijinim Ucraina pentru a păstra linia frontului și, în tot acest timp, ani care urmează, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențială agresiune viitoare”, a mai spus el.

Președintele a vorbit și despre prezența sa la summit, adăugând că „există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene mai multe programe pentru Flancul Estic și scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza, între țările de pe Flancul Estic, aceste programe și în special programul european dedicat Flancului Estic”, a mai declarat Nicușor Dan, marți dimineață, la summitul de la Helsinki.

