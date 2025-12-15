Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO

Guvernul SUA este pregătit să își asume obligații legale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, similare articolului 5 din Carta NATO, a declarat pe 15 decembrie cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei întâlniri comune cu președintele Volodimir Zelenski, potrivit Defenseromania.ro.

"Nu vom repeta greșelile de la Minsk. Trebuie să i se ofere garanții Ucrainei. Ceea ce va însemna acest lucru în mod concret este ceva ce încă trebuie să discutăm”, a remarcat el.

În cele două zile de discuții de la Berlin cu negociatorii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski, Statele Unite au oferit Ucrainei "garanții de securitate foarte puternice", asemănătoare cu Articolul 5 din tratatul NATO.

Un înalt oficial american a spus că "tot ce credem că au nevoie ucrainenii ca să se simtă în siguranță e inclus" în proiectul de acord, la o conferință de presă.

Discuțiile au fost "cu adevărat pozitive", după cum a afirmat oficialul. Trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump care mediază neoficial, au discutat în total aproape opt ore cu Zelenski. Oficialul a adăugat: "Sperăm că suntem pe drumul spre pace".

VEZI ȘI: Germania și Ucraina înființează o companie care va produce drone ucrainene în Europa

90% din problemele dintre Ucraina și Rusia s-au rezolvat după discuțiile recente

Discuțiile au progresat și pe alte fronturi: s-au apropiat pozițiile privind centrala nucleară de la Zaporojie (ocupată de Rusia) și problemele teritoriale.

Oficialii spun că au rezolvat 90% din chestiuni. Problemele teritoriale rămân, dar există mai multe soluții pentru a rezolva decalajul dintre cele două poziții.

Un grup de lucru a realizat un draft de trei pagini pe tema asta, pe care Zelenski îl va discuta cu echipa sa, iar americanii vor vorbi apoi cu rușii.

Ucraina a spus clar că nu cedează teritoriu Rusiei, iar chestiunile astea se vor rezolva direct între cele două părți.

Un negociator american a avertizat că garanțiile astea "nu vor sta pe masă la nesfârșit", dar nu a furnizat detalii concrete. Oficialul este optimist, declarând că e de părere că Rusia le-ar accepta, deși securitatea e un punct sensibil pentru Moscova, care a respins mereu ideea ca Ucraina să intre în NATO.



VEZI ȘI:Un submarin rus a fost aruncat în aer de drone ale Serviciului de Securitate Ucrainean pentru prima dată în istorie

Președintele american Donald Trump îi va suna pe Zelenski și liderii europeni luni, la o cină în Berlin.

Grupurile de lucru se vor întâlni în SUA în weekend, probabil la Miami. "Veți auzi curând că ne-am apropiat mult de rezolvarea problemelor dintre ucraineni și ruși. E clar", a spus oficialul.

Partea ucraineană a numit discuțiile "constructive și productive". Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov a scris pe X: "Sperăm să ajungem la un acord care ne apropie de pace până la sfârșitul zilei". A avertizat însă la speculații anonime din presă și i-a lăudat pe Witkoff și Kushner că lucrează "extrem de constructiv" pentru un acord durabil.