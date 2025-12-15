€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO
Data actualizării: 21:53 15 Dec 2025 | Data publicării: 21:35 15 Dec 2025

Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO
Autor: Elena Aurel

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

SUA promit Ucrainei garanții de securitate foarte puternice, comparabile cu cele din Articolul 5 al NATO, în cadrul negocierilor care au avut loc la Berlin, iar oficialii americani susțin că acestea ar putea fi acceptabile și pentru Rusia.

Guvernul SUA este pregătit să își asume obligații legale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, similare articolului 5 din Carta NATO, a declarat pe 15 decembrie cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei întâlniri comune cu președintele Volodimir Zelenski, potrivit Defenseromania.ro. 

"Nu vom repeta greșelile de la Minsk. Trebuie să i se ofere garanții Ucrainei. Ceea ce va însemna acest lucru în mod concret este ceva ce încă trebuie să discutăm”, a remarcat el.

În cele două zile de discuții de la Berlin cu negociatorii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski, Statele Unite au oferit Ucrainei "garanții de securitate foarte puternice", asemănătoare cu Articolul 5 din tratatul NATO.

Un înalt oficial american a spus că "tot ce credem că au nevoie ucrainenii ca să se simtă în siguranță e inclus" în proiectul de acord, la o conferință de presă.

Discuțiile au fost "cu adevărat pozitive", după cum a afirmat oficialul. Trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump care mediază neoficial, au discutat în total aproape opt ore cu Zelenski. Oficialul a adăugat: "Sperăm că suntem pe drumul spre pace".

VEZI ȘI: Germania și Ucraina înființează o companie care va produce drone ucrainene în Europa

90% din problemele dintre Ucraina și Rusia s-au rezolvat după discuțiile recente

Discuțiile au progresat și pe alte fronturi: s-au apropiat pozițiile privind centrala nucleară de la Zaporojie (ocupată de Rusia) și problemele teritoriale.

Oficialii spun că au rezolvat 90% din chestiuni. Problemele teritoriale rămân, dar există mai multe soluții pentru a rezolva decalajul dintre cele două poziții.

Un grup de lucru a realizat un draft de trei pagini pe tema asta, pe care Zelenski îl va discuta cu echipa sa, iar americanii vor vorbi apoi cu rușii.

Ucraina a spus clar că nu cedează teritoriu Rusiei, iar chestiunile astea se vor rezolva direct între cele două părți.
Un negociator american a avertizat că garanțiile astea "nu vor sta pe masă la nesfârșit", dar nu a furnizat detalii concrete. Oficialul este optimist, declarând că e de părere că Rusia le-ar accepta, deși securitatea e un punct sensibil pentru Moscova, care a respins mereu ideea ca Ucraina să intre în NATO.


VEZI ȘI:Un submarin rus a fost aruncat în aer de drone ale Serviciului de Securitate Ucrainean pentru prima dată în istorie

Președintele american Donald Trump îi va suna pe Zelenski și liderii europeni luni, la o cină în Berlin.
Grupurile de lucru se vor întâlni în SUA în weekend, probabil la Miami. "Veți auzi curând că ne-am apropiat mult de rezolvarea problemelor dintre ucraineni și ruși. E clar", a spus oficialul.

Partea ucraineană a numit discuțiile "constructive și productive". Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov a scris pe X: "Sperăm să ajungem la un acord care ne apropie de pace până la sfârșitul zilei". A avertizat însă la speculații anonime din presă și i-a lăudat pe Witkoff și Kushner că lucrează "extrem de constructiv" pentru un acord durabil.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

statele unite ale americii
rusia
razboi ucraina rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Kelemen Hunor, reacție după votul PSD dat pentru moțiunea simplă de astăzi
Publicat acum 19 minute
Statele Unite promit Ucrainei garanții de securitate asemănătoare celor din Articolul 5 al Tratatului NATO
Publicat acum 23 minute
Luminile de sărbători devin din ce în ce mai strălucitoare și ne perturbă somnul
Publicat acum 36 minute
Horoscop 16 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 44 minute
Programele școlare pentru liceu, lansate în transparență publică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close