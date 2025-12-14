Tăriceanu, despre proteste: „Operațiune de manipulare”. Vorbește și despre politicianul care s-a luptat pentru independența justiției

Călin Popescu Tăriceanu a zis că se încearcă „deturnarea opiniei publice” de la adevăratele probleme ale României.

Tăriceanu, despre protestele din justiție: O operațiune de manipulare

Fostul premier a zis că asistăm la o operațiune de manipulare cu scopul de a ne întoarce pe vremea „binomului”.

„Asistăm la o operație de manipulare grețoasă. Este o propagandă și o încercare de deturnare a opiniei publice de la problemele cu care se confruntă România pe fond. Se încearcă revenirea la ceea ce a fost, adică la vremea binomului, când aveam republica procurorilor. Pe atunci au ajuns să conducă România diverse grupuri mafiote care s-au sprijinit pe SRI, care lucrau strâns cu procuratura și cu unii judecători. Să nu uităm rolul nefast al Liviei Stanciu în calitate de șef al Înaltei Curți de Casație și Justiție, când preamărea colaborarea cu procuratura. Era clar că justiția nu era independentă, dar cei care azi sunt revoltați nu erau revoltați atunci?

Justiția ajunsese să colaboreze cu procurori și cu serviciile de informații, în loc să fie independentă. Același lucru se încearcă și astăzi, adică revenirea la sistemul care a funcționat atunci și care a dus la conducerea României a unei așa zise elite politice cu studiile făcute la Bioterra. Și alinierea României ca un fel de stat de mâna a doua din UE care ascultă ordinele celor mai mari”, a zis Călin Popescu Tăriceanu la România TV.

„Cei care protestează se duc după fentă. Problema este că justiția în România, de când nu a mai funcționat sub controlul procurorilor și al serviciilor de informații, și și-a luat rolul în serios, a avut curajul să judece cu legea în față și nu pe baza plicurilor galbene pe care le aducea generalul Dumbravă în instanță...”, a zis Călin Popescu Tăriceanu.

Fostul premier a vorbit și despre eforturile ministrului Cătălin Predoiu privind independența justiției

Cătălin Predoiu era ministru al Justiției la momentul deciziei cu privire la ridicarea MCV.

„Nu procurorii decid cine sunt vinovați, ci instanțele. Iar instanțele au astăzi curaj în România să judece pe baza legii, ceea ce este un lucru foarte mare. Dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, probabil că MCV nu ar fi fost ridicat. Mi se pare foarte grav să văd acuzațiile aduse astăzi justiției în general și ministrului Predoiu care a avut un rol imens în ridicarea MCV și în admiterea României în Schengen”, a mai zis Tăriceanu.

Comisia Europeană a anunțat, în 2022, că România și-a îndeplinit angajamentele din MCV asumate la aderarea la Uniunea Europeană și a recomandat ridicarea acestui instrument prin care au fost monitorizate progresele din domeniul justiției.

„Progresele realizate de România sunt suficiente pentru îndeplinirea angajamentelor din Mecanismul de Cooperare şi Verificare asumate la aderarea la Uniunea Europeană, iar toate condiţionalităţile pot fi închise în mod satisfăcător”, se arăta în raportul MCV prezentat de Comisia Europeană, în 2022.

„Evaluarea remarcă pozitiv eforturile semnificative ale României pentru implementarea tuturor acestor recomandări prin legi, politici şi instrumente noi pentru a întări sistemul judiciar şi a combate corupţia”, se arăta într-un comunicat al Executivului UE.

