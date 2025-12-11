€ 5.0898
DCNews Stiri Justiție Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
Data publicării: 12:08 11 Dec 2025

Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
Autor: Ioan-Radu Gava

marius-voineag-csm_41774800 Marius Voineag / Foto: Agerpres
 

Marius Voineag a reacționat, joi, după ce USR i-a cerut ministrului Justiției să-l demită.

Într-un mesaj transmis Realitatea Plus, joi în jurul prâznului, Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a precizat că nu intră în „bătălii politice“.

„Nu comentez acțiuni politice. Mă concentrez pe ceea ce am făcut la Direcția Națională Anticorupție și nu am de gând sub nicio formă să intru în bătălii politice“, a spus Voineag.

Anterior, USR a încercat o diversiune, iar Dominic Fritz, președintele partidului, a cerut demiterea procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag.

„Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag. Documentarul a adus mai multe probe concrete împotriva lui“, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

marius voineag
dna
usr
demitere
