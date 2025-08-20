Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale

Întrebat dacă susține pensionarea la 48 de ani, șeful DNA a răspuns ferm: „Nu”. El a zis că există situații în care presiunea asupra magistraților este reală și trebuie luată în considerare.

„Remunerația din sistemul judiciar este departe de a fi meritocratică. Suntem plătiți după grad, nu după ce livrăm. Practic, există procurori cu salarii identice la DNA, indiferent de activitate. El a mai zis că salariul său este de 25.600 de lei, dar „nu este cel mai mare”.

În ceea ce privește eventualele proteste ale magistraților, Marius Voineag a avertizat: „Nu sunt un mare iubitor de greve, dar dacă DNA intră în protest, o să facă toată lumea asta. Nu ne permitem foarte mult acest lucru, dar vom vedea”.

Procurorul-șef al DNA a mai spus că în ultimii doi ani vârsta de pensionare în sistem a crescut deja spre 54–55 de ani, iar schimbările ar trebui să fie graduale și predictibile, cu aplicare de la 1 ianuarie.

„DNA nu se ocupă în mod direct de cariera magistraților. Indirect, aș vrea totuși să facem câteva mențiuni și noi. Trebuie să recunoaștem că vedem o ruptură tot mai mare între Justiție și societate. E rolul politicienilor să facă reglementări ce țin cont de vârstă, de cuantumul pensiilor. Cred că trebuie înlăturate cauzele pentru care unii magistrați aleg să-și întrerupă cariera la 47, 48 de ani.

Ar trebui să vorbim despre respectul cetățeanului pentru serviciul public pe care-l prestăm. În ultimii doi ani, am reușit să creștem vârsta de pensionare undeva la 54-55 de ani.

Sunt oameni care au deciziile de pensionare în buzunar. Lucrurile trebuie făcute gradual, și vorbim aici de o predictibilitate. Dacă tot facem o gradualizare, ar fi normal să se înceapă cu 1 ianuarie, anul viitor”, a zis Marius Voineag într-un interviu acordat Sorinei Matei la Aleph News.

