Cât timp poți folosi anvelopele de iarnă fără să-ți pui viața în pericol. Când devin ele periculoase / video
Data publicării: 13:44 04 Ian 2026

EXCLUSIV Cât timp poți folosi anvelopele de iarnă fără să-ți pui viața în pericol. Când devin ele periculoase / video
Autor: Elena Aurel

cauciucuri de iarna Anvelopele de iarnă pot deveni periculoase pe carosabil umed. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @senivpetro
 

Anvelopele de iarnă pot deveni periculoase pe carosabil umed, cu mâzgă sau nisip, chiar dacă ele sunt încă legale. Titi Aur a spus până când pot fi folosite în siguranță și când pot pune viața în pericol.

Întrebat cât este indicat să folosești cauciucurile de iarnă înainte de a le înlocui, Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat că acestea ar trebui folosite cel mult 5 ani și înlocuite atunci când adâncimea canalelor scade sub 4 mm, deoarece de la acest prag aderența se reduce considerabil. 

„Mai întai să nu treacă mai mult de 5 ani, apoi, adâncimea canalului să nu fie mai puțin de 4 mm. Ele au 8 mm toate.

Legal, putem merge până la 1.6 mm. Nu-ți ia permisul, nu-ți ia certificatul de înmatriculare, dar dacă vrei să fii în siguranță, toate testele făcute de producătorii de anvelope, făcute de cei din zona cursurilor de conducere defensivă, făcute de revistele de specialitate, inclusiv făcute de noi... Acum depinde unde - pe asfalt uscat și curat, dar rece, ar putea să fie și canalul mai mic - dar ca să faci combinație - când mai mâzgă, când mai ai zăpadă, când mai ai material antiderapant, adică acele biluțe, nisip, și când anvelopa trebuie să arunce ceva din față, mai poți să prinzi apă, acea zăpadă moale - de la 4 mm în jos, anvelopei de iarnă începe să-i scadă aderența abrupt.

Deci ea pleacă de la 8 mm, scade, și de la 4 mm scade abrupt, iar la 1.6 este foarte jos. Dacă îți asumi riscul să circuli cu ele când sunt de la 4 la 1.6, ești legal, dar cu aderența mică. Dacă ții la viața ta...”, a spus Titi Aur.

Regula care salvează vieți, dar e ignorată. Titi Aur: Dacă o respecţi în Bucureşti, îţi sar şoferii în cap

Când scade aderența anvelopelor

Titi Aur a explicat că anvelopele își pierd aderența în timp chiar și atunci când nu sunt utilizate. Potrivit acestuia, pe măsură ce se uzează stratul exterior și se micșorează canalele, aderența scade, mai ales atunci când se circulă pe mâzgă sau nisip.

„Există anumite anvelope premium cu care poți să mergi și până la 7-8 ani ca să fie tot la calitate bună, cât de cât. Anvelopa, la 2-5 minute după ce ai scos-o din cuptor, atunci are aderența cea mai bună. Din momentul ăla, aderența ei începe să scadă, chiar dacă stă pe loc. Vorbim de timp.

Anvelopei îi scade aderența, pe de o parte, pentru că trece timpul, dar scade paralel cu orizontala, iar de la 5 ani începe să scadă mai mult și mai mult.

La anvelope scade aderența odată cu uzura, fără să vorbim de canal, adică materialul cel mai aderent al anvelopei este ăla din interior-exterior. Când intră în uzură, cu cât ai început să consumi – 1 mm, 2 mm, 3 mm - ce e dedesubt este mai puțin aderent și, în același timp, odată cu micșorarea canalului scade aderența în perioada în care trebuie să arunce ceva din față – apă, mâzgă, nisip – că altfel nu îi scade aderența.

Deci prin micșorarea canalului, dacă ești pe asfalt uscat, nu îi scade aderența, dar când se micșorează canalul îi scade pentru că ai stratul de dedesubt, de dedesubt care înseamnă mai puțin aderent.

E bine să studiezi ca să înțelegi tot până la capăt sau să asculți de unul care spune și să-l crezi”, a spus Titi Aur.

Airbag-ul iese din volan cu 250 km/h. Ce rişti dacă nu stai în poziţia corectă la volan

Diferența este foarte mare între anvelopa de iarnă și cea de vară

„Mai e un aspect legat de cauciucurile de iarnă și de vară. Acum 30-40-50 de ani nu era atât de important, pentru că se folosea foarte mult cauciuc natural în compoziția anvelopei. Acum se folosesc tot felul de materiale artificiale și, în ziua de astăzi, (...) diferența este foarte mare între anvelopa de iarnă și cea de vară.

Unii spun: „Tata și bunicul nu aveau probleme când mergeau”. Nu aveau, dar mergeau cu cauciuc natural foarte mult în compoziție și ăla se plia într-un fel și pe una și pe alta. Acum nu avem atât de mult cauciuc natural în lume ca să faci anvelope doar din cauciuc natural. De asta contează foarte mult să fii informat, să înțelegi și să aplici ce ți se spune, că ești mai sigur”, a spus Titi Aur.

Video:

titi aur
dc conducem
cauciucuri de iarna
