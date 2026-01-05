Mesajul Patriarhului Daniel de Bobotează: Botezul Domnului stă la baza tuturor Sfintelor Taine

Patriarhul Daniel a transmis, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât şi în Împărăţia Cerurilor.
„Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfinţite a Aghesmei Mari", a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentului care a avut loc la reşedinţa patriarhală în Ajunul Bobotezei, potrivit site-ului basilica.ro.
Părintele Patriarh a afirmat că nimeni nu poate primi celelalte Taine fără Taina Sfântului Botez.
„Prin Botez nu se dăruieşte doar iertarea păcatului strămoşesc şi a păcatelor personale, ci şi începutul unei vieţi noi, viaţa în Hristos şi în Duhul Sfânt", a afirmat Patriarhul Daniel.
Referindu-se la sfinţirea apelor, Patriarhul Daniel a subliniat rolul practic al Aghesmei Mari în viaţa de zi cu zi a credincioşilor.
„La sărbătoarea Botezului Domnului se sfinţeşte firea apelor. (...) Această apă sfinţită este folosită pentru sfinţirea sufletului şi a trupului, pentru sfinţirea caselor, a gospodăriilor şi a locurilor în care vieţuiesc oamenii", a mai transmis Patriarhul.
„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate şi ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Treimi să sfinţească viaţa noastră şi să ne dăruiască bucuria mare a Sfântului Botez", a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti urmând să fie distribuiţi 10.000 de litri de Agheasmă Mare.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu