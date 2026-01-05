€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Mesajul Patriarhului Daniel de Bobotează: Botezul Domnului stă la baza tuturor Sfintelor Taine
Data actualizării: 15:13 05 Ian 2026 | Data publicării: 15:12 05 Ian 2026

Mesajul Patriarhului Daniel de Bobotează: Botezul Domnului stă la baza tuturor Sfintelor Taine
Autor: Alexandra Curtache

patriarh-daniel Patriarhul Daniel - Foto: Agerpres
 

Patriarhul Daniel a transmis, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare a slujitorilor Catedralei Patriarhale, că Botezul Domnului este temelia tuturor Sfintelor Taine, fiind poarta de intrare atât în Biserică, cât şi în Împărăţia Cerurilor.

„Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfinţite a Aghesmei Mari", a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentului care a avut loc la reşedinţa patriarhală în Ajunul Bobotezei, potrivit site-ului basilica.ro.

Părintele Patriarh a afirmat că nimeni nu poate primi celelalte Taine fără Taina Sfântului Botez.

„Prin Botez nu se dăruieşte doar iertarea păcatului strămoşesc şi a păcatelor personale, ci şi începutul unei vieţi noi, viaţa în Hristos şi în Duhul Sfânt", a afirmat Patriarhul Daniel.

Rolul Aghesmei Mari în viaţa de zi cu zi a credincioşilor.

Referindu-se la sfinţirea apelor, Patriarhul Daniel a subliniat rolul practic al Aghesmei Mari în viaţa de zi cu zi a credincioşilor.

„La sărbătoarea Botezului Domnului se sfinţeşte firea apelor. (...) Această apă sfinţită este folosită pentru sfinţirea sufletului şi a trupului, pentru sfinţirea caselor, a gospodăriilor şi a locurilor în care vieţuiesc oamenii", a mai transmis Patriarhul.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate şi ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Preasfintei Treimi să sfinţească viaţa noastră şi să ne dăruiască bucuria mare a Sfântului Botez", a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti urmând să fie distribuiţi 10.000 de litri de Agheasmă Mare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

patriarhul daniel
boboteaza
botezul domnului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%
Publicat acum 1 minut
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 7 minute
Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 24 minute
Magistrații cer demisia unui membru CSM. Îl acuză de anumite practici în justiție
Publicat acum 41 minute
Poziția Colegiului Medicilor privind regimul gărzilor medicale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 20 ore si 4 minute
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close