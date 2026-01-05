Bărbat, reținut după un atac acasă la JD Vance

O persoană a fost arestată după un incident la reședința vicepreședintelui american JD Vance din statul Ohio, relatează luni CNN.

O persoană este în arest și o anchetă este în curs de desfășurare în urma unui incident la reședința din Ohio a vicepreședintelui JD Vance, potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii.

Potrivit oficialului citat, familia Vance nu era acasă în momentul incidentului, iar autoritățile nu cred că persoana a intrat în casa vicepreședintelui, conform rapoartelor preliminare.

Pagube produse la ferestrele reședinței lui JD Vance

În fotografii publicate de portaluri locale de știri puteau fi observate pagube produse la ferestrele reședinței, dar în acest moment nu este clar ce s-a întâmplat exact, potrivit CNN.

Autoritățile investighează dacă persoana îl viza pe Vance sau familia acestuia, a declarat oficialul din domeniul aplicării legii pentru CNN.

