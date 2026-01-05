Pariu controversat: Oameni din întreaga lume mizează pe întoarcerea lui Iisus Hristos pe Pământ în 2026

Pariul privind posibila revenire a lui Iiisus Hristos pe Pământ a fost readus în atenția publică la începutul anului 2026 pe o piață online de predicții, scrie News Nation.

Anul trecut, pariorii din întreaga lume au mizat aproape 3,3 milioane de dolari pe platforma Polymarket pentru a răspunde la întrebarea: „Se va întoarce Iisus Hristos în 2025?”.

Cei mai mulți au votat „nu”, doar aproximativ 4% pronunțându-se afirmativ la apogeul din primăvara trecută. Sprijinul pentru revenirea lui Iisus a scăzut ulterior la sub 1%, iar la începutul acestui an revenirea a fost infirmată.

Pariu controversat: Se va întoarce Iisus Hristos înainte de 2027?

Pentru cei care nu au participat la pariu în 2025, pariul a fost, practic, reînnoit sub forma întrebării: „Se va întoarce Iisus Hristos înainte de 2027?”.

La data de 2 ianuarie, contractul aferent acestui eveniment generase peste 67.000 de dolari. Doar 2% dintre participanți au pariat în favoarea întoarcerii Mântuitorului în acest an.

Siteul Polymarket a devenit cunoscut ca o platformă pentru evaluarea șanselor în curse politice sau alte evenimente din lumea reală. Pariorii cumpără contracte, fie cu „DA“, fie cu „NU“, pe care le pot vinde pe măsură ce prețurile fluctuează.