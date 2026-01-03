Unde ar putea fi închis Nicolas Maduro?

Deși nu este clar unde îl vor reține autoritățile pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, până la proces, acuzațiile împotriva sa, care provin din New York, permit forțelor de ordine să îl țină într-o unitate cu securitate strictă din Brooklyn, New York.

Metropolitan Detention Center (Centrul de Detenție Metropolitan), care l-a păzit pe faimosul lider de cartel Joaquin El Chapo Guzman înainte de condamnarea sa la închisoare pe viață, a fost, de asemenea, reședința temporară pentru Sean Diddy Combs, Ghislaine Maxwell, R. Kelly și Sam Bankman-Fried.

Cine a mai fost închis acolo

Unitatea de detenție este echipată special pentru a găzdui persoane cu risc ridicat. Aceasta rămâne singurul centru de corecție federal pentru cel mai mare oraș al națiunii, după ce Biroul Închisorilor a închis complexul din Manhattan în urma sinuciderii lui Jeffrey Epstein în interior.

Măsuri speciale au fost luate în această unitate pentru a-l găzdui pe El Chapo, care evadase anterior din închisori din Mexic, în urmă cu câțiva ani. Cofondatorul cartelului său din Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada Garcia, a fost, de asemenea, deținut în această facilitate înainte de a pleda vinovat pentru acuzații conexe.

Rămâne neclar dacă SUA vor risca să îl țină pe președintele unei alte țări într-o zonă metropolitană atât de dens populată, fapt care adaugă o mulțime de îngrijorări privind siguranța, ce depășesc sfera deținuților și a personalului închisorii.

Președintele Donald Trump a declarat că Maduro se află la bordul navei USS Iwo Jima în drum spre New York, unde va fi pus sub acuzare pentru trafic de droguri și posesie de arme în Manhattan.

VEZI ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună