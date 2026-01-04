Lecții de umanitate de la Phenian: Coreea de Nord condamnă „brutalitatea” SUA în capturarea lui Maduro

Coreea de Nord a acuzat duminică SUA de încălcare gravă a suveranităţii Venezuelei, informează dpa și Agerpres.

"Incidentul este un alt exemplu care confirmă încă o dată în mod clar natura necinstită şi brutală a SUA", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe nord-coreean, citat de agenţia de presă KCNA.

Ministerul de Externe nord-coreean "denunţă ferm acţiunea de hegemonie comisă de SUA în Venezuela drept cea mai gravă formă de încălcare a suveranităţii", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Aceste declaraţii au fost făcute la câteva ore după ce Coreea de Nord a lansat câteva rachete balistice spre Marea Japoniei. Acest test ar putea fi interpretat ca o reacţie la atacul întreprins de SUA în Venezuela, potrivit unor experţi citaţi de media din Coreea de Sud.

Coreea de Nord, la fel ca Rusia, China şi Iran, este un aliat al Venezuelei.

Forţele armate americane au atacat Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro şi pe soţia sa, cei doi fiind aduşi în SUA, unde au fost încarceraţi pentru a fi judecaţi.