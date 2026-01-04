Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol

Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al lui Donald Trump, Stephen Miller, a postat o imagine care arată Groenlanda în culorile drapelului american, cu descrierea „ÎN CURÂND”, potrivit Le Monde.

Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al lui Trump, Stephen Miller, a postat imaginea teritoriului autonom danez pe profilul său X sâmbătă seară, după operațiunea militară americană împotriva Venezuelei.

CITEȘTE ȘI - Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor

Reacția Danemarcei

Autoritățile daneze și-au exprimat exprimat nemulțumirea după ce soția celui mai influent consilier al președintelui Donald Trump a postat pe rețelele de socializare o imagine cu Groenlanda pictată în culorile drapelului american.

Ambasadorul Danemarcei în SUA, Jesper Møller Sørensen, a reacționat duminică cu propria sa postare spunând „ne așteptăm la respect deplin pentru integritatea teritorială” a Danemarcei.

Trump a precizat în repetate rânduri că dorește ca Groenlanda să fie anexată Statelor Unite. Mișcările guvernului său care se îndreaptă spre acest obiectiv, inclusiv numirea unui emisar pe teritoriul danez, au atras furia atât a Copenhagăi, cât și a Uniunii Europene.

Aliații europeni ai Americii au fost zdruncinați de operațiunea militară din Caracas și prinderea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, care este acum reținut de autoritățile americane la New York. Trump a declarat că Statele Unite vor „conduce” acum Venezuela pe termen nelimitat și vor exploata rezervele sale uriașe de petrol.

CITEȘTE ȘI - Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea

Viziunea lui Trump asupra Groenlandei

În cazul Groenlandei, Trump a susținut că includerea teritoriului danez în Statele Unite ar servi intereselor de securitate națională ale SUA, având în vedere locația sa strategică în Arctica. Groenlanda este, de asemenea, bogată în minerale critice cheie utilizate în sectoarele de înaltă tehnologie.

Ambasadorul Danemarcei a „reamintit” că țara sa – membră NATO – „și-a intensificat semnificativ eforturile de securitate arctică” și a colaborat cu SUA în acest sens.

„Suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să lucrăm împreună ca atare”, a scris Sørensen.

CITEȘTE ȘI - China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro

Miller a fost secretar de presă adjunct sub Trump la Departamentul de Securitate Internă în timpul primului său mandat. Ulterior, a lucrat ca director de comunicare pentru vicepreședintele de atunci, Mike Pence, și a fost, de asemenea, secretarul său de presă.

Soțul ei, Stephen Miller, este considerat pe scară largă arhitectul multora dintre politicile lui Trump, ghidându-l pe președinte în politicile sale intransigente privind imigrația și agenda internă.