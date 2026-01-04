Regimul din Venezuela, niciun semn de schimbare. Șeful armatei cere eliberarea președintelui Maduro

Delcy Rodriguez, vicepreședinta care a preluat conducerea statului, a vorbit, sâmbătă, la televiziunea de stat din Caracas alături de fratele ei, preşedintele adunării naţionale, Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello şi miniştrii de externe şi apărării. Rodriguez a făcut apel la calm şi unitate pentru a apăra ţara în contextul "răpirii" lui Maduro şi a spus că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei naţiuni.

Potrivit UltimasNoticias, duminică, vicepreședintele pentru Apărare și Suveranitate, generalul Vladimir Padrino López, a afirmat, în numele Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB), că solicită ”eliberarea imediată a președintelui constituțional al Venezuelei, Nicolás Maduro, care a fost reținut în mod arbitrar, împreună cu prima doamnă, Cilia Flores, de forțe militare americane și dus la New York”.

Atacul de ieri a fost împotriva Venezuelei, dar mâine ar putea fi împotriva oricărui alt stat suveran, a mai spus șeful armatei, care a adăugat că țara sa respinge doctrina Monroe, o doctrină colonialistă pe care americanii vor să o impună în America Latină și Caraibe.

Padrino acuză militarii americani că au ucis cu sânge rece o mare parte din echipa de securitate a președintelui, dar și cetățeni nevinovați, și consideră că încătușarea lui Maduro și a soției sale este un act de profundă nedreptate comis împotriva unui bărbat și a unei femei cu valori și principii creștine.

Site-uri de știri din Venezuela au anunțat că a fost înregistrat un deces în rândul civililor, în timpul atacurilor aeriene asupra unor instalații de transmisiuni aflate la sud de Caracas. De asemenea, au fost confirmate 21 de morți din rândul forțelor armate venezuelene. 15 dintre victime au făcut parte din Batalionul de Securitate al președintelui. Doi militari au murit după ce rachetele au lovit Comandamentul Milițiilor Bolivariene, trupele de pază a aeroportului din Caracas au pierdut doi militari și s-a mai înregistrat câte o victimă la o bază de rachete antiaeriene și la o instalație radar din sistemul de apărare al capitalei.

Marco Rubio: Vom analiza acțiunile lui Rodriguez. Embargoul petrolier, principalul mijloc de presiune

Statele Unite ale Americii vor conlucra cu responsabilii venezueleni 'dacă aceștia vor lua decizii bune', a declarat duminică șeful diplomației americane Marco Rubio, informează AFP și EFE, potrivit Agerpres. Întrebat cu privire la vicepreședinta Delcy Rodriguez - căreia Curtea Supremă a Venezuelei i-a încredințat puterea interimară - șeful diplomației americane a declarat că Washingtonul va analiza acțiunile sale și ale altor responsabili încă în funcție și 'va vedea ce se va întâmpla'.

'Dacă ei nu vor lua decizii bune, SUA își vor păstra numeroase pârghii de influență pentru a garanta apărarea intereselor noastre, în special embargoul petrolier. Prin urmare, vom analiza, pe viitor, tot ceea ce ei fac', a declarat Rubio cu privire la guvernul venezuelean, în timpul unui interviu pentru canalul CBS.

Marco Rubio a temperat totodată declarațiile făcute sâmbătă de președintele american Donald Trump, conform cărora SUA 'vor conduce' Venezuela și nu vor ezita să desfășoare trupe în această țară 'dacă va fi necesar'.

Chiar dacă Donald Trump nu poate exclude public toate opțiunile și nici pe cea a unei desfășurări de trupe, 'nu asta vedeți voi acum', a spus Rubio. 'Ceea ce vedeți voi acum este un embargo petrolier care ne permite să exercităm o influență considerabilă asupra urmării evenimentelor', a afirmat șeful diplomației americane.