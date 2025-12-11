Atac ucrainean asupra unei platforme Lukoil de exploatare a petrolului în Marea Caspică

Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone de lungă distanţă o platformă de extracţie de petrol şi gaze a gigantului petrolier rus Lukoil în Marea Caspică.
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone de lungă distanţă o platformă de extracţie de petrol şi gaze a gigantului petrolier rus Lukoil în Marea Caspică, potrivit unor surse SBU citate de mass-media publice ucrainene, informează joi EFE.
"S-au înregistrat cel puţin patru impacturi pe platforma marină", a declarat una dintre surse pentru agenţia de ştiri Ukrinform.
"Ca urmare a atacului, procesarea petrolului şi a gazelor a fost oprită la peste douăzeci de sonde", conform sursei citate.
Potrivit televiziunii publice ucrainene, Suspilne, este pentru prima dată când Ucraina atacă interesele ruse în Marea Caspică, o mare interioară care mărgineşte coastele Rusiei, Azerbaidjanului, Iranului, Kazahstanului şi Turkmenistanului.
Platforma Filanovski este una dintre cele mai productive platforme operate de Rusia.
Ucraina a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai masive atacuri cu drone de până acum în războiul cu Rusia. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, apărarea aeriană a doborât în timpul nopţii 287 de drone ucrainene.
Kievul încearcă să îşi intensifice atacurile asupra infrastructurilor ruseşti asociate exporturilor de petrol cu scopul de a priva Kremlinul de principala sa sursă de finanţare pentru susţinerea războiului.
În ultimele săptămâni, drone ucrainene au atacat în Marea Neagră trei nave din aşa-numita flotă fantomă - formată din nave cu pavilion al altor ţări pentru a evita inspecţiile - graţie cărora Rusia ocoleşte sancţiunile internaţionale impuse exporturilor sale de ţiţei.
Aceste atacuri au dus la creşterea preţurilor asigurărilor de navigaţie în Marea Neagră, iar experţii se tem că o escaladare ar paraliza activitatea comercială în general, nu doar pe cea a flotei fantomă a Rusiei.
