Atac ucrainean asupra unei platforme Lukoil de exploatare a petrolului în Marea Caspică

Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone de lungă distanţă o platformă de extracţie de petrol şi gaze a gigantului petrolier rus Lukoil în Marea Caspică, potrivit unor surse SBU citate de mass-media publice ucrainene, informează joi EFE.

"S-au înregistrat cel puţin patru impacturi pe platforma marină", a declarat una dintre surse pentru agenţia de ştiri Ukrinform.

Procesarea petrolului și gazelor oprită la peste douăzeci de sonde

"Ca urmare a atacului, procesarea petrolului şi a gazelor a fost oprită la peste douăzeci de sonde", conform sursei citate.

Potrivit televiziunii publice ucrainene, Suspilne, este pentru prima dată când Ucraina atacă interesele ruse în Marea Caspică, o mare interioară care mărgineşte coastele Rusiei, Azerbaidjanului, Iranului, Kazahstanului şi Turkmenistanului.

Platforma Filanovski este una dintre cele mai productive platforme operate de Rusia.

Ucraina a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai masive atacuri cu drone de până acum în războiul cu Rusia. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, apărarea aeriană a doborât în timpul nopţii 287 de drone ucrainene.

Kievul încearcă să îşi intensifice atacurile asupra infrastructurilor ruseşti asociate exporturilor de petrol cu scopul de a priva Kremlinul de principala sa sursă de finanţare pentru susţinerea războiului.

Atacuri recente asupra „flotei fantomă” din Marea Neagră

În ultimele săptămâni, drone ucrainene au atacat în Marea Neagră trei nave din aşa-numita flotă fantomă - formată din nave cu pavilion al altor ţări pentru a evita inspecţiile - graţie cărora Rusia ocoleşte sancţiunile internaţionale impuse exporturilor sale de ţiţei.

Aceste atacuri au dus la creşterea preţurilor asigurărilor de navigaţie în Marea Neagră, iar experţii se tem că o escaladare ar paraliza activitatea comercială în general, nu doar pe cea a flotei fantomă a Rusiei.